Carência zero e empresas fantasmas: grupo que fraudava planos de saúde é alvo de operação em cinco Estados

Investigação é do Departamento de Repressão aos Crimes Cibernéticos do Rio Grande do Sul, da Polícia Civil. Leticia Mendes / Agencia RBS

Um grupo envolvido em fraudes contra planos de saúde é alvo da Polícia Civil na manhã desta terça-feira (2). Segundo a investigação, trata-se de um esquema milionário, que teria lesado uma operadora do Rio Grande do Sul. O Departamento de Repressão aos Crimes Cibernéticos cumpre 25 ordens de busca e apreensão em cinco Estados.

Em território gaúcho, os mandados são cumpridos em Porto Alegre, Alvorada, Ivoti, São Leopoldo, Viamão e Eldorado do Sul. Um dos alvos de busca e apreensão, em Ivoti, no Vale do Sinos, é sócio de uma das empresas investigadas, por suspeita de ter recebido valores da fraude.

A polícia pretende apreender bens na casa do empresário, como veículos. O nome do investigado não foi divulgado. Ainda são cumpridas ordens judiciais nos Estados de Santa Catarina, Paraíba, São Paulo e Rio de Janeiro.

Segundo a investigação, os golpistas vendiam planos de saúde por meio de uma corretora, oferecendo a vantagem de não precisar aguardar o tempo de carência. Para cumprir o prometido, o grupo repassava os nomes dos clientes à operadora gaúcha como se fossem funcionários de empresas. Desta forma, conseguiam que os novos cadastrados tivessem acesso ao plano de saúde sem precisar esperar o período estipulado para o serviço.

— Os golpistas criaram CNPJs e contrataram com a operadora serviços de plano de saúde. Aí eles se passavam por corretores, que vendiam esses planos para pessoas físicas como se fosse uma contratação direta com a operadora do plano de saúde — explica Eibert Moreira Neto, diretor do Departamento de Crimes Cibernéticos.

Operação combate fraudes a operadora de planos de saúde em esquema milionário. Polícia Civil / Divulgação

Para atrair as vítimas, os fraudadores prometiam planos particulares com descontos, cobrando via PIX e boletos bancários falsos. Os clientes, que são moradores de diversos Estados, não tinham conhecimento da fraude.

— Essas pessoas contratavam num preço abaixo do mercado. Eles ofereciam esses planos de saúde num valor abaixo do valor de mercado e, em regra, ofereciam os planos sem carência — afirma Moreira.

Leia Mais Polícia Civil localiza depósito de drogas e apreende mais de 600 quilos de maconha no noroeste gaúcho

O esquema foi descoberto depois que uma dentista enfrentou problemas no uso do plano de saúde, e, ao entrar em contato por telefone com a operadora, descobriu que constava no cadastro como funcionária de uma empresa com a qual nunca teve vínculo. A dentista informou que isso não era verdade e que havia contratado o plano de forma particular. A partir disso, a própria operadora de saúde — que sofreu prejuízos financeiros — passou a apurar a situação e buscou a polícia.

R$ 287 milhões em movimentações suspeitas

Inicialmente, ao menos 120 pessoas que foram cadastradas pelos criminosos como funcionárias de empresas foram identificadas pela investigação. No entanto, a suspeita da Polícia Civil é de que o esquema seja ainda maior.

Durante a investigação, relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelaram que as empresas investigadas movimentaram valores considerados suspeitos em patamares superiores a R$ 287 milhões ao longo dos últimos dois anos — esse montante circulou entre as pessoas jurídicas e as físicas.

Entre os investigados, está ainda um morador de Porto Alegre que, segundo a polícia, criava empresas para forjar os vínculos empregatícios, incluindo os clientes que adquiriram o plano em contas empresariais. Ele é sócio de diversas empresas fantasmas e outras das quais se suspeita que sejam fantasmas.

Leia Mais Brigada Militar e Polícia Civil não apontam responsabilidade de PMs em abordagem que deixou homem em estado vegetativo em Guaíba

— Essas empresas, em geral, estão cadastradas no nome dos mesmos investigados, que não têm condições socioeconômicas compatíveis com esses valores — detalha o delegado Filipe Bringhenti, diretor da Divisão de Repressão aos Crimes Cibernéticos.

O esquema envolve crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Bens apreendidos

Durante a operação desta terça-feira, a polícia busca apreender bens que auxiliem a recuperar os valores obtidos por meio da fraude. Veículos, imóveis e contas bancárias foram mapeados pelos investigadores. A 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro decretou que sejam sequestrados 17 veículos e três imóveis.

Além disso, a Justiça decretou que sejam sequestrados até R$ 5 milhões de cada um dos 26 investigados — tanto pessoas físicas quanto empresas — podendo chegar a até R$ 130 milhões, a depender dos valores disponíveis nas contas bancárias.

Em razão dos valores movimentados, a polícia suspeita que outras operadoras de planos de saúde possam ter sido lesadas pela mesma fraude.

— É um esquema muito além da operadora gaúcha, que é vítima aqui. A tendência é de que eles tenham repetido essa fraude com outras — diz Bringhenti.

Leia Mais PF pede inclusão de foragidos de ação contra PCC na lista da Interpol

Outros Estados

Em Santa Catarina, a polícia cumpre mandados na residência de um dos investigados, apontado como um dos principais operadores do esquema, sócio de diversas empresas. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, os policiais cumprem buscas em locais que seriam supostamente sedes de empresas, nas quais se suspeita de que houve circulação do dinheiro.

Na Paraíba, a polícia busca localizar uma mulher que teria sido responsável pela negociação com pelo menos uma das vítimas — a dentista que adquiriu o plano.