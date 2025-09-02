Segurança

Esquema milionário
Carência zero e empresas fantasmas: grupo que fraudava planos de saúde é alvo de operação em cinco Estados

Investigação é do Departamento de Repressão aos Crimes Cibernéticos do Rio Grande do Sul, da Polícia Civil

Leticia Mendes

