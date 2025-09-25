"Careca do INSS" teve veículos avaliados em R$ 6,3 milhões apreendidos pela PF; veja a lista

Porsche Taycan foi apreendido na primeira fase da Operação Sem Desconto, em abril. PF / Divulgação

A Polícia Federal (PF) apreendeu 14 veículos vinculados a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", durante operações de combate a fraudes previdenciárias. De acordo com um levantamento realizado pelo g1, a partir de informações repassadas pela PF à CPI do INSS, o valor chega a R$ 6,3 milhões.

Em 23 de abril, na primeira fase da Operação Sem Desconto, oito veículos em nome de Antunes foram apreendidos, sendo cinco carros e três motos, totalizando R$ 2,1 milhões, conforme a tabela Fipe. Em maio, mais cinco carros, avaliados em R$ 3,2 milhões, foram recolhidos pelas autoridades.

A última apreensão foi realizada em 12 de setembro, mesmo dia em que Antunes foi preso. Na data, apenas um carro foi recolhido, no valor de R$ 932 mil.

Lista de veículos apreendidos

Carros

Audi A3 SB Híbrido, cor azul, ano/modelo: 2022/2023 | Valor: R$ 220.494,00

Volkswagen Polo Comfortline TSI, cor preta, ano/modelo: 2020/2021 | Valor: R$ 79.719,00

Audi RS5 SPB 2.9 TFSI, cor preta, ano/modelo: 2020/2021 | Valor: R$ 463.708,00

Porsche Taycan Turbo S Elétrica, cor azul, ano/modelo: 2020/2021 | Valor: R$ 770.250,00

BMW X1 S20i M Sport, cor branca, ano/modelo: 2024/2024 | Valor: R$ 312.999,00

Porsche 911 Carrera GTS CA, cor vermelha, ano/modelo: 2024/2024 | Valor: R$ 1.202.198,00

BMW M3 Competition, cor amarela, ano/modelo: 2022/2023 | Valor: R $ 635.891,00

BMW M135i Xdrive, cor azul, ano/modelo: 2019/2020 | Valor: R$ 246.699,00

Porsche Panamera 4S Híbrido, cor azul, ano/modelo: 2023/2023 | Valor: R$ 763.538,00

Land Rover Velar P340 HSE R-DYN, cor cinza, ano/modelo: 2020/2021 | Valor: R$ 384.538,00

Porsche Cayenne S Coupe, cor cinza, ano/modelo: 2023/2024 | Valor: R$ 932.707,00

Motos

BMW S 1000 RR, cor vermelha, ano/modelo: 2024/2025 | Valor: R$ 121.609,00

Suzuki Hayabuza GSX 1300, cor preta, ano/modelo: 2023/2024 | Valor: R$ 106.177,00

Triumph Tiger 1200 XCA, cor verde, ano/modelo: 2020/2020 | Valor: R$ 65.803,00

CPI do INSS

Nesta quinta-feira (25), Antônio Carlos Camilo Antunes deve prestar depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPI) que apura desvios em aposentadorias pagas pelo INSS.

Ele decidiu comparecer após a convocação de familiares e sócios. Inicialmente, o depoimento estava marcado para terça-feira (23), mas foi adiado pelo presidente da CPI, senador Carlos Viana (Podemos-MG).

Na semana passada, Antunes havia desistido de depor, mesmo após indicar que usaria a oitiva para se defender. Ele está preso na superintendência da Polícia Federal em Brasília.

Como funcionava o esquema

Segurados tinham mensalidade descontada por entidades que representam aposentados e pensionistas conveniados com o INSS em troca de benefícios, como auxílio funerário, odontológico e psicológico, além de colônias de férias, academia e consultoria jurídica. Isso ocorria de forma regular, desde que o beneficiário estivesse de acordo e a conveniada agisse conforme a lei. No entanto, alguns aposentados e pensionistas do INSS tinham descontos mensais indevidos.

O valor seria cobrado como se eles fossem membros regulares de associações de aposentados e estivessem cientes dessas retiradas de valores. No entanto, eles não haviam se associado e sequer autorizado esses descontos.

O esquema era amplo e envolvia corretores, associações de aposentados e o vazamento de informações pessoais de segurados. A prática fraudulenta foi detalhada em uma série de reportagens do Grupo de Investigação da RBS (GDI).