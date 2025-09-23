Segurança

Operação Carrasco
Notícia

Caderno usado na secretaria do Bem-Estar Animal de Canoas tem quase 500 eutanásias registradas em sete meses

Número é o dobro do encontrado na sede da secretaria; polícia apura subnotificação. Documento foi entregue para as autoridades por uma testemunha. A ex-secretária Paula Lopes é o principal alvo da investigação

Guilherme Milman

Enviar email

Ronaldo Bernardi

Enviar email

Vitor Rosa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS