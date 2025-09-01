Brigada Militar e Polícia Civil não apontam responsabilidade de PMs em abordagem que deixou homem em estado vegetativo em Guaíba

Carlos Eduardo Nunes sofreu parada cardiorrespiratória após receber um disparo de taser e "mata-leão", em 24 de junho. Reprodução / Reprodução

Investigações da Brigada Militar e da Polícia Civil não apontaram responsabilidade de policiais militares em abordagem a um homem que ficou em estado vegetativo após a ação, em Guaíba, no dia 24 de junho. Na ocasião, o caldeireiro industrial Carlos Eduardo Nunes, 43 anos, em aparente surto, foi contido por policiais do 31º Batalhão de Polícia Militar. Durante a imobilização, ele sofreu parada cardiorrespiratória após receber um disparo de taser — arma de eletrochoque para incapacitação temporária — e um golpe “mata-leão”.

A Corregedoria da Brigada Militar investigou o episódio e concluiu o trabalho no dia 4 de agosto. O relatório foi encaminhado ao Tribunal de Justiça Militar, sem indicar relação entre a imobilização e a atual condição clínica de Nunes.

— Não há como definir se foi por conta da chave de controle lateral, que foi aplicada por um policial militar, ou se foi pelo uso da arma de condução de energia. Ou se foi, talvez, por algum outro elemento químico que ele pudesse ter consumido — explica o corregedor-geral da Brigada Militar, coronel Rodrigo Assis Brasil Ramos.

Segundo o corregedor-geral, as conclusões da investigação foram baseadas no boletim de atendimento da ocorrência e em exame pericial do Departamento Médico Legal. Não houve análise de sangue, conforme o oficial.

A Polícia Civil também concluiu, no início do mês de agosto, a investigação do caso. O inquérito civil, finalizado em 8 de agosto, também não apontou relação entre a imobilização policial e a parada cardiorespiratória. Segundo a delegada de Guaíba, Karoline Calegari, a conclusão é de que os policiais militares que efetuaram a abordagem "agiram em estrito cumprimento do dever legal".

— O PM que o conteve com o suposto "mata-leão" afirma que não segurou o abordado pelo pescoço, e sim na região da clavícula, com um braço atrás da cabeça do abordado, pois ele efetuava cabeçadas para trás. A perícia não afirmou nada em sentido contrário — afirma a delegada.

Segundo a delegada Karoline Calegari, o homem estaria sob uso de substância entorpecente. Apesar de não ter havido exame de sangue, a conclusão é baseada "no relato da família".

— A família relatou que ele era usuário contumaz de drogas havia mais de 14 anos e havia passado a ter alucinações quando usava entorpecentes — diz a delegada.

Vídeos que circularam em redes sociais mostram o momento em que o homem é imobilizado. Um tenente e três soldados lotados no 31º Batalhão de Polícia Militar de Guaíba participaram da abordagem. O homem ficou desacordado após a abordagem.

"Comprometimento severo do cérebro"

Carlos Eduardo Nunes está internado em um hospital de Porto Alegre. Segundo a família, Nunes permaneceu 50 dias na UTI e, há cerca de 20 dias, foi transferido para um quarto. Nesse período, seguiu sem reagir.

— Ele não responde a nenhum estímulo, está vegetativo. Os eletroencefalogramas mostram que já existe um comprometimento severo do cérebro, a ressonância magnética mostra que já existe uma necrose cerebral, então não existe mais a possibilidade de meu pai voltar a quem sei que ele era antes — lamenta o filho, Weverson Eduardo Fernandes Nunes.

O relatório da Corregedoria da Brigada Militar foi encaminhado para o Tribunal de Justiça Militar do Estado. Caberá à Promotoria de Justiça Militar dar o encaminhamento ao caso, podendo solicitar mais diligências ou o arquivamento. No âmbito civil, também cabe ao Ministério Público avaliar as conclusões da Polícia Civil.