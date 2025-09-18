Bope remove artefato explosivo encontrado em Viamão

Artefato foi retirado da Estrada da Branquinha. Brigada Militar / Divulgação

Um artefato explosivo antigo foi encontrado no início da tarde desta quinta-feira (18) em Viamão, na Região Metropolitana.

De acordo com a Brigada Militar (BM), moradores do entorno do bairro Viamópolis acionaram o 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM) afirmando que haviam visto um objeto parecido com um explosivo na Estrada da Branquinha, no cruzamento com a Estrada Bérico José Bernardes.

Policiais foram até o ponto e confirmaram que se tratava de um explosivo, isolando o local. Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram acionados para realizar apoio.