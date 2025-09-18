Segurança

Autoridades divulgam fotos e nomes dos suspeitos de participar da execução do ex-diretor-geral de São Paulo

Secretário de Segurança de SP, Guilherme Derrite, afirma não ter dúvidas do envolvimento dos suspeitos com o PCC no assassinato de Ruy Ferraz Fontes, em Praia Grande

