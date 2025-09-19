Ataque de pit-bulls a moradora da zona sul de Porto Alegre é investigado como omissão pelo tutor dos cachorros

Ataque ocorreu no último domingo (14) e deixou lesões nos braços, pés e rosto da vítima Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil investiga como omissão de cautela na guarda ou condução de animais perigosos o ataque de dois pit-bulls a uma mulher de 31 anos no bairro Chapéu do Sol, em Porto Alegre. O enquadramento é considerado uma contravenção penal, não um crime, ou seja, de menor gravidade.

O caso ocorreu no último domingo (14). Segundo o delegado Arthur Raldi, os cães não serão apreendidos pelas autoridades. A polícia aguarda laudos periciais dos ferimentos da vítima para concluir a investigação.

A mulher contou aos investigadores que, durante a tarde, havia visto os pit-bulls do vizinho matarem um cachorro de rua. À noite, os animais estavam novamente fora de casa brigando com outro cão. Com receio de que seu cachorro fosse também ferido, ela afugentou os cães do vizinho com um machado e recolheu o seu animal. Em seguida, quando foi avisar o tutor sobre a situação, foi atacada pelos cães.

A vítima sofreu ferimentos nos braços, pés e rosto. Ela foi atendida no Hospital de Pronto Socorro e recebeu alta na manhã de segunda-feira (15).

Em depoimento, o tutor disse que só percebeu a situação quando a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgências (Samu). Ainda, ele afirmou ter esquecido de trancar o portão de casa.

A contravenção penal de omissão de cautela na guarda ou condução de animais prevê pena de até dois meses de prisão ou multa.