Ataque a tiros deixa pelo menos seis feridos no centro de Porto Alegre

Um ataque a tiros deixou ao menos seis pessoas feridas, duas em estado grave, por volta das 4h40min desta segunda-feira (29), no Centro Histórico de Porto Alegre. As vítimas foram atingidas por disparos feitos após o autor sair de dentro de um veículo Fiesta na Rua Marechal Floriano, no trecho entre a Rua Riachuelo e a Avenida Salgado Filho.

Os alvos eram frequentadores de uma casa noturna e foram atingidos quando saíam do estabelecimento. Conforme relatos, o ataque não foi motivado por desavenças iniciadas no interior da casa noturna. Segundo as autoridades, ao menos 20 tiros foram disparados contra as vítimas.

De acordo com uma testemunha, que não quis ser identificada, uma pessoa com um capuz preto atirou aleatoriamente.

— Eu estava em frente à casa noturna, indo buscar duas pessoas que eu conheço e, de repente, um carro parou, a pessoa que estava nesse carro baixou um capuz preto e começou a desferir disparos em todo mundo, não foi intencionalmente em alguém — conta. — Um dos meus amigos tomou um tiro na perna, o outro está sendo operado agora.

— Estamos aqui com as equipes fazendo todos os levantamentos periciais em busca de imagens que possam auxiliar nesta investigação que vai ser levada a curso pela 2ª Delegacia de Homicídios — afirmou Arthur Hermes Reguse, delegado do Departamento de Homicídios.

A Brigada Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência. Duas vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital pelas autoridades. Outras quatro foram levadas à instituição por amigos e populares que estavam no local do tiroteio.