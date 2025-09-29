Assassinato próximo à escola em Porto Alegre: polícia investiga se morte tem relação com crime organizado

Vítima morreu na Avenida Capivari, no bairro Cristal. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A Polícia Civil investiga se o homicídio ocorrido na zona sul de Porto Alegre, próximo a uma escola, na manhã desta segunda-feira (29), tem relação com o crime organizado.

Segundo a apuração, o homem foi atingido pelo primeiro disparo ainda na Avenida Padre Cacique. Depois, ele fugiu a pé por algumas quadras, mas foi alcançado pelo executor, que teria atirado novamente. A vítima morreu na Avenida Capivari, no bairro Cristal, próximo à Escola Municipal de Ensino Fundamental Loureiro da Silva.

De acordo com a Polícia Civil, todas as linhas de investigação seguem abertas, mas a hipótese mais forte aponta para disputa entre criminosos no contexto de tráfico de drogas. O atirador ainda não foi localizado.

Em razão do crime, as aulas da instituição foram canceladas. A Unidade de Saúde Vila Cruzeiro também suspendeu os trabalhos.