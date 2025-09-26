Segurança

Suspeito de crimes sexuais
Notícia

"As vítimas estavam com medo de que solto ele pudesse fazer alguma coisa", diz delegada sobre prisão de professor de Direito

Pelo menos 13 mulheres que afirmam ter sido vítimas de Conrado Paulino da Rosa registraram ocorrência e prestaram depoimento

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

