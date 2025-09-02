Segurança

Sem relação com facções
Notícia

Ao menos três pessoas são investigadas em caso de mala com partes de um corpo encontrada na rodoviária de Porto Alegre 

Segundo a polícia, é feito um levantamento de mulheres desaparecidas no Estado na faixa-etária de 45 anos. Há indícios de que o crime tenha relação com restos mortais encontrados na Zona Leste em 13 de agosto

Adriana Irion

Enviar emailVer perfil

Guilherme Milman

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS