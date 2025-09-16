Segurança

Corregedoria 
Notícia

Análise de câmeras corporais deve agilizar conclusão de inquérito da BM sobre morte de homem em surto durante abordagem 

Hérick Vargas, 29 anos, estava sob efeito de entorpecentes, e família pediu ajuda para contê-lo. Imagens dos equipamentos presos às fardas dos PMS já foram disponibilizadas

Guilherme Milman

Enviar email

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS