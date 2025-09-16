Análise de câmeras corporais deve agilizar conclusão de inquérito da BM sobre morte de homem em surto durante abordagem 

Família acionou a Brigada Militar para ajudar a conter Hérick Vargas, 29 anos, mas o rapaz acabou baleado e morto. Renan Mattos / Agencia RBS

Implementado há um ano, o uso de câmeras corporais acopladas aos uniformes da Brigada Militar de Porto Alegre deve antecipar a conclusão da investigação interna aberta pela corporação sobre a morte de um homem em surto durante abordagem policial na zona norte da Capital. As imagens gravadas pelos equipamentos presos às fardas de dois PMs envolvidos no episódio que resultou na morte de Hérick Vargas, 29 anos, na segunda-feira (15), já foram disponibilizadas a membros do alto escalão da Brigada Militar e estão em análise.

Com a gravação dos acontecimentos, o Inquérito Policial Militar em andamento ganha agilidade e pode ser encerrado antes do prazo de 40 dias previsto para conclusão. A expectativa é do corregedor coronel Rodrigo Assis Brasil, que espera finalizar o procedimento em até 15 dias.

Além da apuração interna da BM, o caso também é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. Segundo as investigações, Hérick estava em surto e sob efeito de entorpecentes dentro de casa, no bairro Parque Santa Fé, quando familiares acionaram a Brigada Militar para conter o rapaz.

Dois PMs chegaram na residência e Hérick estava mais calmo, mas ficou agressivo com a presença dos brigadianos. A partir daí, há um conflito de versões.

Familiares relatam que Hérick teria apenas empurrado um dos policiais. Já o Comando de Policiamento da Capital, da Brigada Militar, afirma que teria havido luta corporal e que o PM e Hérick teriam caído no chão. Teriam sido utilizadas armas de choque, do tipo tasers, que não teriam surtido efeito. Depois disso, Hérick foi baleado.

— Os policiais relataram que os dois efetuaram disparos, mas só com laudo pericial para constatar qual deles alvejou a vítima. A policial feminina efetuou um disparo, e o outro policial, três — afirmou o delegado Daniel Queiroz, titular da 3ª delegacia de Homicídios da Polícia Civil

Hérick foi atingido em pelo menos três partes do corpo — barriga, braço e no queixo — e morreu no local.

Apesar de ser um reforço importante na investigação, o caso não será resolvido exclusivamente com base nas imagens das câmeras. Familiares de Hérick e os próprios brigadianos foram ouvidos preliminarmente pela Polícia Civil.

— A gente quer que os responsáveis sejam culpados, que isso nunca mais aconteça com nenhum pai, nenhuma mãe, nenhuma família que estava em desenvolvimento, como a minha estava. Mesmo que tivesse uma agressão, eles são treinados para dar uma chave de braço, para levar um soco, ir para outro lado, dar um tiro no pé. Não tem justificativa — disse o pai de Hérick, Ricardo Vargas, 49 anos, em entrevista ao Gaúcha+ desta terça-feira (16), durante o velório do filho.

Após a análise das imagens e dos laudos, será avaliado se os PMS devem prestar novo depoimento. Outros elementos colhidos no local também serão considerados.

Equipamentos em uso e planos de ampliação

Atualmente, há mil câmeras em uso pela Brigada Militar, todas em Porto Alegre. São 910 distribuídas pelos batalhões da Capital e outras 90 usadas pelo Departamento de Ensino da Brigada e pelo 4º Regimento de Polícia Montada.

A Brigada Militar planeja ampliar o uso de câmeras corporais nas fardas dos policiais para quatro cidades da Região Metropolitana até o começo do próximo ano. Um aditivo de 25% no contrato atual dos equipamentos, que estão em uso em Porto Alegre, vai permitir a aquisição de mais 250 câmeras. Serão beneficiadas as cidades de Gravataí, Viamão, Alvorada e Cachoeirinha.