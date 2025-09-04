"Amor, eu não fiz nada": polícia recupera mensagens de empresário indiciado por matar gari a tiros 

Renê da Silva Nogueira está preso desde o dia 11 de agosto. Reprodução / TJMG

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, que matou um gari a tiros em Minas Gerais, disse para a esposa que "estava no lugar errado e na hora errada" quando atirou na vítima, Laudemir de Souza Fernandes, 44 anos. Renê foi indiciado no último dia 29 por homicídio duplamente qualificado, porte ilegal de arma e ameaça.

Ele é acusado de atirar e matar Laudemir após se irritar no trânsito com a presença de um caminhão de lixo. Ele foi preso em uma academia de luxo no dia do crime, em 11 de agosto. Antes de ser levado à delegacia, ele teria enviado um áudio para a esposa, Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, dizendo que estava no estacionamento e havia sido abordado por policiais, de acordo com o g1.

Mensagens recuperadas pela polícia

"Estava no lugar errado na hora errada. Amor, eu não fiz nada", disse na última mensagem enviada à esposa. Ana Paula é delegada e dona da arma usada no crime.

Ela foi indiciada por porte ilegal de arma de fogo, porque permitiu que o marido a usasse. Desde 13 de agosto, a delegada também está afastada das funções na Polícia Civil por 60 dias para tratamento de saúde.

Dias depois da prisão, ele confessou o assassinato à polícia. No entanto, antes de admitir, Renê ainda tentou negar o envolvimento. As mensagens recuperadas indicam também que ele tentou despistar a polícia: na delegacia, ele mandou nova mensagem pedindo que ela entregasse uma pistola 9 milímetros, e não a arma usada no crime, uma pistola calibre 380.

"Entrega a nove milímetros. Não pega a outra. A nove milímetros não tem nada", escreveu Renê.

Para a polícia, o crime foi qualificado pelo motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Esses agravantes devem pesar contra ele no julgamento. Caso seja considerado culpado, a pena pode chegar a 35 anos.

Por ser servidora pública, a esposa pode ter a pena aumentada em até 50%, além da punição prevista para o crime de porte ilegal de arma, por ter "cedido" ou "emprestado" a arma para o marido. A punição varia de dois a quatro anos de prisão. A decisão será tomada pelo Poder Judiciário.

Relembre o caso

Conforme o registro da ocorrência, um caminhão de coleta de lixo estava parado no bairro Vista Alegre, quando o carro de Renê Júnior, um BYD cinza, vinha na direção contrária. Sem conseguir passar pelo local, exigiu que o caminhão de lixo deixasse a rua para que o carro dele seguisse caminho.

Foi quando Nogueira teria sacado uma arma e ameaçado atirar na condutora do caminhão da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU). Logo em seguida, ele atirou contra o gari que estava trabalhando na coleta e tentava impedir a colega de ser agredida pelo empresário.

De acordo com o sargento Thiago Ribeiro, a discussão teria começado entre o empresário e a motorista que dirigia o caminhão de lixo.

— O condutor falou com ela: "Se você esbarrar no meu carro, vou dar um tiro em você. Você duvida?". Ela entrou em choque, e os coletores começaram a falar pra ele não fazer isso. Foi quando um deles, o Laudemir, levou um tiro — contou o delegado.

O trabalhador da limpeza urbana foi atingido na região torácica, perto das costelas. Laudemir de Souza Fernandes foi socorrido e encaminhado para o Hospital Santa Rita, em Contagem, mas não resistiu aos ferimentos.

Depois do disparo contra o Laudemir, o empresário teria fugido em direção à Avenida Tereza Cristina. Ele foi preso em uma academia de alto padrão do Bairro Estoril, na região centro-sul da capital mineira.

Quem é Renê da Silva Nogueira Júnior

Em seu perfil no Instagram desativado após a prisão, Renê somava quase 30 mil seguidores. Na rede, se descrevia como “cristão, marido, pai e patriota". Renê tinha hábito de exibir armas e o distintivo da esposa em vídeos.

Em seu currículo profissional, ele afirma que ocupou cargos executivos em empresas renomadas como Coca-Cola, Red Bull e Ambev e que estudou na PUC-Rio, Fundação Getúlio Vargas, USP e Harvard Business School.

Ele também se apresentava como CEO da Fictor Alimentos. Entretanto, em nota, a empresa informou que ele havia atuado como prestador de serviços por duas semanas, mas que já foi desligado.