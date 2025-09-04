Segurança

Minas Gerais
Notícia

"Amor, eu não fiz nada": polícia recupera mensagens de empresário indiciado por matar gari a tiros 

Renê Júnior teria matado a vítima por ter se irritado com o caminhão de lixo no trânsito

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS