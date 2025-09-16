"Altamente técnico": entenda esquema que fornecia dados a criminosos; Felca foi uma das vítimas

Hacker de 26 anos foi preso em Porto de Galinhas (PE) na manhã desta terça-feira. Polícia Civil / Divulgação

Criminosos alvos de uma operação nesta terça-feira (16) criaram um esquema "altamente técnico" e "compartimentado", que ia da invasão de sistemas governamentais para obter dados sigilosos a golpes e ameaças a vítimas, incluindo o youtuber Felca. O diagnóstico é da Polícia Civil, que prendeu duas pessoas suspeitas de participar das atividades criminosas.

A ofensiva, batizada de Medici Umbra III, ocorreu em Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. A investigação é da polícia gaúcha, que descobriu a atuação do grupo ao apurar golpes contra médicos do Estado.

Segundo a investigação, o pilar do esquema é um homem de 26 anos, morador de Pernambuco e responsável por invadir sistemas governamentais. O hacker foi um dos presos da operação desta terça-feira. Entre os alvos dele estavam bancos de dados da Justiça.

Durante a investigação, os agentes apreenderam documentos que indicam armazenamento de informações sigilosas da Justiça e um arquivo com 239 milhões de dados de chaves Pix. Além do Poder Judiciário, há indício de obtenção de informações do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), de investigações de fraudes bancárias, de reconhecimento facial e de voos domésticos e internacionais da Polícia Federal.

Também há a indicação de invasão a sistemas de trânsito de diversos Estados brasileiros, como Minas Gerais, Alagoas, Rio Grande do Norte e Bahia.

— O hacker invade sistemas públicos, rouba dados e os monetiza. Ele vende a base de dados por aproximadamente R$ 1 mil. É uma prisão importantíssima no cenário do crime cibernético no Brasil — resume Eibert Moreira Neto, diretor do Departamento Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos.

A captura do suspeito ocorreu em Porto de Galinhas, destino turístico que pertence ao município pernambucano de Ipojuca. Um dos objetivos da sequência da investigação é detalhar a atuação do hacker e descobrir como ele conseguiu entrar nos sistemas governamentais. O homem, que não teve o nome divulgado, tinha antecedente por violência doméstica.

Demais camadas do esquema

Conforme o delegado, há uma cadeia de distribuição das informações, que tem a atuação dos chamados "painelistas", responsáveis por programar chatbots (robôs de resposta) dentro de grupos no Telegram. Eles cobram valores para outros criminosos acessarem as informações pessoais.

— Se pesquisar um CPF, esse chat vai retornar dados, os veículos, informações residenciais das vítimas. Por fim, eles (painelistas) vendem os acessos para os golpistas articularem a engenharia social para iludir a vítima com dados verdadeiros — exemplifica o delegado.

O painelista cobrava entre R$ 50 e R$ 100 para participar dos grupos.

Outras operações

Segundo a polícia, outro homem de 26 anos foi detido no Rio Grande do Norte, suspeito de fornecer dados para investigados em outras operações policiais. Entre elas estão a própria Medici Umbra II, Falso Patrono III (envolvendo falsos advogados), Operação Negazione, que teve como alvo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e uma ofensiva que resultou na prisão de um homem detido em São Paulo por ameaçar Felca.

O terceiro alvo da operação, um morador de São Paulo, não foi localizado na ofensiva desta terça-feira.

Resumo do esquema