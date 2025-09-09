Advogada é alvo de operação contra crimes de estelionato em Rio Grande

Agentes apreenderam documentos e eletrônicos Polícia Civil / Divulgação

Na manhã desta terça-feira (9), uma advogada atuante na cidade de Rio Grande, no sul do Estado, foi alvo de uma operação da Polícia Civil. A investigação apurava crimes de estelionato atribuídos a suspeita que ocorriam há pelo menos um ano.

A ofensiva cumpriu mandado de busca e apreensão na residência da suspeita, em um condomínio de alto padrão no Balneário Cassino.

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita buscava seus possíveis clientes afirmando que teriam direito a indenizações e benefícios a receber. Após, obtinha documentos pessoais das vítimas e abria contas bancárias, para contratação de empréstimos e movimentações financeiras.

— Foram aprendidos dispositivos eletrônicos e documentos. A investigação iniciou a partir do relato das vítimas. Há pelo menos cinco vítimas até agora — comenta a delegada regional da Polícia Civil, Lígia Furlanetto.

As investigações apontam que uma das vítimas relatou um prejuízo de R$ 86 mil, valor relacionado a uma transferência de dívida em cartório. A suspeita teria passado o débito para o nome de um cliente, causando dano financeiro.

O modo de operação, segundo a Polícia, era sempre o mesmo: a advogada apresentava falsas promessas de indenização para convencer os clientes a fornecerem documentos que depois eram usados de forma fraudulenta para a prática dos crimes.

O mandado de busca e apreensão foi concedido pelo Poder Judiciário. A operação contou com o acompanhamento da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), garantindo a regularidade do procedimento em razão do envolvimento de uma profissional inscrita na instituição. As investigações seguem em andamento para identificar a extensão dos prejuízos causados e outras possíveis vítimas.

Em nota, a OAB Subseção de Rio Grande afirmou que acompanhou o cumprimento do mandado, com a atuação da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas (CDAP).

Confira a nota na íntegra:

A Ordem dos Advogados do Brasil, por intermédio de sua Subseção de Rio Grande, encontra-se a acompanhar com a devida diligência a situação noticiada, contando, inclusive, com a atuação da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas (CDAP) durante a diligência policial. Tão logo esta Subseção disponha de conhecimento integral acerca dos fatos objeto da investigação, serão adotadas todas as providências cabíveis ao caso.