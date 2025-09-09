Segurança

Prejuízo superior R$ 86 mil para vítimas
Notícia

Advogada é alvo de operação contra crimes de estelionato em Rio Grande

Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (9), no Balneário Cassino

Laura Cosme

