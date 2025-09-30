Segurança

Investigação
Notícia

Adolescente que matou o pai na Fronteira Oeste teria cometido crime por questões financeiras, diz delegado

O jovem administrou o negócio da família, vendeu bens e fez viagens após o desaparecimento do genitor

Lisielle Zanchettin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS