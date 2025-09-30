Adolescente que matou o pai na Fronteira Oeste teria cometido crime por questões financeiras, diz delegado

A Polícia Civil acredita que o adolescente de 16 anos, que confessou ter matado o próprio pai em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, cometeu o crime por questões financeiras. A informação foi dada pelo delegado do caso, Adriano Linhares, em entrevista à Rádio Gaúcha nesta terça-feira (30).
O jovem morava com o pai há cerca de três anos. Segundo o delegado, ele planejou a morte, comprou a arma utilizada do crime e assassinou o pai no dia 5 de setembro. Após ocultar o corpo, o adolescente vendeu bens e assumiu o comércio da família, alegando que o pai estava preso no Uruguai.
O próprio adolescente levou os policiais até o local onde o corpo estava. O cadáver foi encontrado enterrado em uma área rural da cidade.
— A principal hipótese é para motivação financeira. Depois do crime o adolescente viajou para Palmeira das Missões e Santa Maria, foi para festas, seguiu a vida normalmente. Ele alega que o pai era violento e que teria abusado da mãe há 15 anos - disse o delegado.
Nesta terça-feira a mãe do jovem, que vive em Palmeira das Missões, no noroeste do Estado, prestou depoimento à polícia. Ainda conforme o delegado, a mulher disse que o filho optou por morar com o pai.
O adolescente foi apreendido pelo ato infracional análogo a homicídio e ocultação de cadáver. Ele também teria recebido ajuda de dois amigos de 20 e 21 anos para esconder os restos mortais do pai. A dupla negou envolvimento no crime, mas foi presa em flagrante por ocultação de cadáver.