Adolescente que matou o pai na Fronteira Oeste teria cometido crime por questões financeiras, diz delegado

Caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Santana do Livramento. Yuri Teixeira / Arquivo pessoal

A Polícia Civil acredita que o adolescente de 16 anos, que confessou ter matado o próprio pai em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, cometeu o crime por questões financeiras. A informação foi dada pelo delegado do caso, Adriano Linhares, em entrevista à Rádio Gaúcha nesta terça-feira (30).

O jovem morava com o pai há cerca de três anos. Segundo o delegado, ele planejou a morte, comprou a arma utilizada do crime e assassinou o pai no dia 5 de setembro. Após ocultar o corpo, o adolescente vendeu bens e assumiu o comércio da família, alegando que o pai estava preso no Uruguai.

O próprio adolescente levou os policiais até o local onde o corpo estava. O cadáver foi encontrado enterrado em uma área rural da cidade.

— A principal hipótese é para motivação financeira. Depois do crime o adolescente viajou para Palmeira das Missões e Santa Maria, foi para festas, seguiu a vida normalmente. Ele alega que o pai era violento e que teria abusado da mãe há 15 anos - disse o delegado.

Nesta terça-feira a mãe do jovem, que vive em Palmeira das Missões, no noroeste do Estado, prestou depoimento à polícia. Ainda conforme o delegado, a mulher disse que o filho optou por morar com o pai.