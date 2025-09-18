Adolescente é apreendido por envolvimento na morte de jovem encontrado embaixo de uma casa

Mandado de internação provisória foi cumprido no bairro Noal. Polícia Civil / Divulgação

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Civil nesta quinta-feira (18), em Santa Maria, por suspeita de participação no assassinato de André Luis dos Santos, 23 anos, na madrugada de 13 de julho.

A vítima, natural de Porto Alegre, foi encontrada morta embaixo de uma casa no bairro Passo D’Areia, em Santa Maria, apenas dois dias após chegar na cidade da Região Central. André Luis dos Santos foi localizado sem os documentos e com sinais de pelo menos sete disparos de arma de fogo.

O mandado de internação provisória foi cumprido no bairro Noal, por ato infracional análogo a homicídio qualificado. O adolescente deve ser recolhido ao Centro de Atendimento Socioeducativo (Case), em Porto Alegre.

Crime teria relação com o tráfico de drogas

Segundo o delegado Adriano De Rossi, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Santa Maria, o adolescente teria perseguido e executado a vítima, com auxílio de um homem de 19 anos.

A motivação do crime seria disputa territorial pelo tráfico de drogas, segundo a conclusão da investigação policial. Essa já era a suspeita principal da polícia, uma vez que a vítima tinha antecedentes por tráfico, porte ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado tentado.

O jovem de 19 anos que ajudou no crime foi preso preventivamente em 22 de agosto durante uma operação da Polícia Civil para conter homicídios no Estado.

— A apreensão do adolescente encerra a investigação sobre a autoria imediata do crime, entregando à Justiça os dois responsáveis pela execução. A ação reforça o compromisso da Polícia Civil no enfrentamento à criminalidade violenta, especialmente aquela motivada pela guerra entre facções pelo domínio do tráfico de drogas em Santa Maria — afirmou o delegado.

Com as prisões, o inquérito policial sobre o caso foi concluído.

Relembre o caso

Um jovem foi encontrado morto embaixo de uma casa na madrugada de 13 de julho, em Santa Maria. A vítima não portava documentos e apresentava sinais de tiros.