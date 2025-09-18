Segurança

Na Região Central
Notícia

Adolescente é apreendido por envolvimento na morte de jovem encontrado embaixo de uma casa

Corpo de André Luis dos Santos, 23 anos, foi localizado com marcas de tiros, dois dias após o jovem chegar a Santa Maria

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS