Segurança

São Leopoldo
Notícia

Adolescente de 14 anos é apreendido por suspeita de apologia ao nazismo no RS

Além do adolescente, outros dois jovens, de 18 e 20 anos, foram alvos da ação. Eles faziam parte de grupo com discursos extremistas online

Júlia Ozorio

