Adolescente de 14 anos é apreendido por suspeita de apologia ao nazismo no RS

Operação apreendeu também bandeiras com pentagramas. Polícia Civil / Divulgação

Um adolescente de 14 anos foi apreendido em flagrante pela Polícia Civil nesta terça-feira (30), em São Leopoldo, no Vale do Sinos, por suspeita de praticar apologia ao nazismo.

A ação ocorreu durante a operação Magna Lux, que cumpriu mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo. Além do adolescente apreendido, outros dois jovens, de 18 e 20 anos, foram alvos da ação.

A polícia encontrou símbolos nazistas no computador e no celular do adolescente, além de mensagens de ódio contra pessoas negras e judeus. Indícios apontam que ele participava de um grupo online voltado ao discurso de ódio, pelo menos, desde janeiro.

— Eles comentavam sobre exterminar negros, campos de concentração — afirmou o delegado Vinícius Nahan, titular da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância (DPCI) de Porto Alegre.

Um dos jovens alvo da ação está preso desde 21 de agosto, quando foi detido em Canoas por apologia ao nazismo e armazenamento de pornografia infantil, em um outro inquérito. Segundo a investigação da Polícia Civil, ele agia como um "mentor" do grupo que propagava ideias extremistas.

Jovem punk foi ameaçado

O grupo começou a ser investigado há cerca de dois meses, a partir de duas ocorrências que chegaram na DPCI, em Porto Alegre.

As denúncias citavam um episódio ocorrido em março, na Praça Açorianos, na região central da Capital. Um rapaz punk, de 20 anos, estava reunido com amigos quando foi pego pelo pescoço por um grupo de neonazistas skinheads, que falaram que queriam lhe agredir, alegando que a vítima teria assediado uma jovem conhecida do grupo. A irmã da vítima interveio, interrompendo as agressões.

Após esse episódio, o jovem punk passou a receber ameaças de morte pelas redes sociais, de ao menos cinco perfis diferentes.