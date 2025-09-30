Adolescente confessa assassinato do pai e ocultação do corpo em Santana do Livramento

Caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Santana do Livramento. Yuri Teixeira / Arquivo pessoal

A Polícia Civil apreendeu na segunda-feira (29) um adolescente de 16 anos que confessou o assassinato do pai em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste. O homicídio teria sido cometido em 5 de setembro, mas o desaparecimento da vítima só foi registrado no último dia 18 por uma das filhas dele, que não mora no município.

O menor admitiu ter usado uma espingarda para atirar na cabeça do homem de 56 anos e escondido o corpo. O nome da vítima e do adolescente não foram divulgados em razão do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Uma denúncia anônima levou os policiais até o adolescente. Após ser apreendido, ele confessou o homicídio e deu detalhes: alegou que um desentendimento com o pai teria sido a motivação para o crime. No entanto, a investigação não descarta que ele tenha feito isso para ficar com o negócio da família, pois ele teria assumido o estabelecimento comercial sozinho depois do assassinato.

Foi o próprio adolescente que levou os policiais até o local onde o corpo estava: enterrado em uma área rural da cidade. Ele teria recebido ajuda de dois amigos de 20 e 21 anos para esconder os restos mortais do pai. A dupla negou envolvimento no crime, mas foi presa em flagrante por ocultação de cadáver.