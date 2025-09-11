"Achei que não iria mais recuperar", diz vítima dos caçadores de caminhões no RS

Proprietário de uma empresa de guinchos em Guaíba é um dos alvos da Operação Truck Hunters. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Há dois anos, por volta do meio-dia, o motorista de um caminhão e o ajudante pararam num posto de combustíveis às margens da BR-116, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Permaneceram cerca de meia hora dentro do restaurante. Quando saíram, após o almoço, não encontraram mais o veículo. Tratava-se de mais uma ação dos caçadores de caminhões.

Por telefone, o dono da empresa proprietária do caminhão foi informado pelo motorista sobre o que havia acontecido. Minutos depois, recebeu outro telefonema. Dessa vez, eram os criminosos.

— Ele disse que o caminhão estaria num local seguro, com a carga toda intacta e com R$ 25 mil eu teria o meu caminhão de volta. Fiquei surpreso. Não tinha entendido nem direito onde tinha sido roubado. Eu disse: "Não faço negócio assim", desliguei o telefone e liguei para a polícia — recorda o empresário, que prefere não ser identificado.

Leia Mais Grupo especializado no furto de caminhões no RS e extorsão das vítimas é alvo de ação da polícia

O grupo por trás deste esquema é alvo de operação da Polícia Civil e da Brigada Militar nesta quinta-feira (11). São cumpridas 28 ordens de prisão preventiva, além de 50 mandados de busca e apreensão.

Os policiais realizam a ofensiva em Porto Alegre, Guaíba, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Viamão, Gravataí, Canoas, Capão da Canoa e Alvorada, entre outras cidades. As autoridades suspeitam que o grupo seja responsável pelo furto de ao menos 80 caminhões no Estado.

O ataque ao caminhão do empresário se deu no momento em que a polícia passou a perceber uma elevação desse tipo de crime no Estado. Além de furtar os caminhões e as cargas, os criminosos estavam extorquindo as vítimas, exigindo pagamentos de até R$ 80 mil pela devolução do veículo. Do contrário, ameaçavam enviar o caminhão para desmanche, o que muitas vezes acontecia.

A primeira coisa que eu digo para quem for vítima é procurar a polícia e não ceder às ameaças. Não pode negociar com alguém que te roubou. A gente deve procurar a polícia e não aceitar chantagens. PROPRIETÁRIO DE EMPRESA VÍTIMA DE FURTO

Por telefone, os policiais orientaram o empresário a não aceitar negociar com a organização criminosa. Os bandidos não recuaram e seguiram exigindo o pagamento, ligando de forma insistente.

— Pode ficar com o caminhão, a gente não vai pagar — respondia.

Leia Mais Brigada Militar apreende mais de 28 quilos de drogas em Bento Gonçalves

As ligações continuaram chegando por meio de diversos telefones da empresa e de outros funcionários, com ameaças. Ameaçavam que se o dinheiro não chegasse em até 16 horas, o veículo iria para desmanche. Por último, apelaram ao motorista do caminhão, exigindo R$ 5 mil pela devolução da carga.

— Ao todo, acho que ligaram mais de 20 vezes. Ele deu a última cartada, que aí entregava a carga. Não aceitamos — recorda.

— Então não tem mais negociação. Não vai ver o teu caminhão nunca mais — respondeu o quadrilheiro.

Naquele momento, o empresário já contava que teria de arcar com o prejuízo de cerca de R$ 250 mil. Dois dias depois, no entanto, quem fez contato por telefone foi a polícia, avisando estar prestes a recuperar o caminhão. Os policiais chegaram até um galpão, usado como depósito e ponto de desmanche, em Viamão. Ali, flagraram os criminosos já desmontando o veículo, que foi recuperado.