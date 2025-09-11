Segurança

Exigiram R$ 25 mil
Notícia

"Achei que não iria mais recuperar", diz vítima dos caçadores de caminhões no RS

Em setembro de 2023, empresário foi extorquido por criminosos após furto. Nesta quinta-feira, grupo foi alvo de ação da Polícia Civil e Brigada Militar

Leticia Mendes

