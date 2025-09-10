Ação da Polícia Civil busca pistas sobre duas execuções ocorridas em Canoas

A Polícia Civil cumpriu 10 mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (9) em Canoas, na Região Metropolitana, e Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A operação busca pistas sobre dois assassinatos ocorridos nos bairros Fátima e Rio Branco, em Canoas, em junho e julho deste ano.

Os mandados foram cumpridos nas residências de suspeitos de envolvimento nos crimes. Quatro pessoas — que não tiveram os nomes divulgados — foram presas em flagrante.

Ao todo, seis pessoas são investigadas pelas mortes. A operação é realizada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Canoas, com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do 15º Batalhão da Polícia Militar.

Os homicídios

As investigações apontam que as vítimas, dois homens de 19 e 29 anos, pertenciam a mesma facção e teriam sido executadas após desacertos dentro do grupo criminoso. Ambos tinham antecedentes criminais por tráfico de drogas, delitos de trânsito, ameaça, desobediência e posse ilegal de arma de fogo.

Primeira morte

A primeira execução investigada aconteceu em 17 de junho, durante a madrugada, no bairro Fátima, em Canoas. Os suspeitos invadiram o apartamento onde a vítima vivia, identificaram-se como policiais e atiraram contra o jovem de 19 anos.

Ele foi atingido por oito tiros, sendo seis na cabeça, segundo a perícia. O homem morreu no local. O corpo foi encontrado nu na escadaria do prédio.

Segunda morte

O segundo assassinato investigado foi em 18 de julho, por volta do meio-dia, na Avenida Engenheiro Irineu Carvalho Braga, no bairro Rio Branco. A vítima dirigia um veículo quando foi alvejada por disparos de calibres .556 e .762. O homem de 29 anos perdeu o controle do veículo, colidindo na traseira de um ônibus.