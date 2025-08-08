Segurança

Ameaça de ataque
Vale do Sinos tem segurança reforçada nas escolas após suspensão das aulas na rede municipal em Novo Hamburgo e Estância Velha

Conforme a Brigada Militar, parte do efetivo estará parado na frente das escolas estaduais, enquanto outros circulam em viaturas pelos municípios

Leticia Mendes

do Vale do Sinos

