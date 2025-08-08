Vale do Sinos tem segurança reforçada nas escolas após suspensão das aulas na rede municipal em Novo Hamburgo e Estância Velha

Reforço da Brigada Militar estará presente em 16 municípios do Vale do Sinos nesta sexta-feira. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Após as prefeituras de Novo Hamburgo e Estância Velha anunciarem a suspensão das aulas na rede municipal, a segurança está sendo reforçada pela Brigada Militar nesta sexta-feira (8) nas escolas que permanecem abertas no Vale do Sinos. A decisão dos dois municípios se deu após a divulgação de um suposto ataque a uma escola.

Segundo o comandante da Brigada Militar no Vale do Sinos, coronel Luis Felipe Neves Moreira, o reforço estará presente nos 16 municípios do Vale do Sinos nesta sexta.

— Nosso efetivo está disposto em cidades do Vale do Sinos, algumas cidades fecharam as escolas, Novo Hamburgo é um caso. Mas as escolas estaduais estão funcionamento normalmente. Em Estância Velha, teremos movimentação, Campo Bom, São Leopoldo, Nova Hartz, na verdade, esse efetivo irá atuar em todos os municípios. Até mesmo aqueles que não se manifestaram, vamos dar o suporte — afirmou o comandante.

Ainda conforme o comandante, parte desse efetivo permanece parado na frente das escolas estaduais, enquanto outros circulam em viaturas pelos municípios:

— Nós buscamos que a comunidade perceba que estamos atuando e dando toda tranquilidade para que se mantenha a sua rotina normal no dia de hoje.

Segundo o município de Novo Hamburgo, a rede municipal, que mantém as aulas suspensas nesta sexta-feira e na segunda-feira (11), possui cerca de 24 mil estudantes.

Panorama das escolas estaduais

Mesmo com as aulas sendo mantidas, nenhum estudante apareceu na Escola Estadual de Ensino Fundamental Otávio Rosa nesta manhã. Já no período da tarde de quinta-feira, quando a informação sobre um possível ataque se propagou, a escola havia esvaziado.

Na Escola Antônio Vieira, onde estudam 375 alunos, ninguém apareceu também. Somente no turno da manhã são 224 alunos. Conforme a diretora, Eunnice Werle Moeller, os professores permanecem na escola, conforme a orientação recebida da Coordenadoria Regional de Educação.

— Ontem, no turno da tarde foi bem agitado. Os pais estavam assustados com a situação toda que tinha se alarmado nas redes sociais. Enfim, a maioria dos alunos, mais de 80%, os pais vieram buscar no turno da tarde. Para hoje, orientamos os pais que não estivessem seguros para vir que não trouxessem seus filhos. Mas os professores estão aqui para dar aula normalmente — relata a professora.

No Colégio Estadual Engenheiro Inácio Christiano Plangg, as salas também permaneceram vazias nesta manhã. Somente um aluno apareceu no turno da manhã dos cerca de 80 matriculados. O menino foi liberado para retornar para casa com os pais. A escola tem um total de 274 estudantes.

— Ontem no turno da noite já não foi possível fazer as aulas porque somente quatro alunos apareceram, de 60. São três turmas à noite. Muitos pais ficaram assustados — explica o diretor Gustavo Machado de Araújo Reinisch.

A vice-diretora do noturno e professora de matemática Cátia Hoisler levou o filho Miguel, de oito anos, junto dela para o trabalho. O menino é estudante do 3° ano da Escola Municipal Floriano Peixoto, que, assim como outras instruções de ensino municipais, está com aulas suspensas nesta sexta-feira e na segunda-feira.

— A gente, de certa forma, fica com receio, porque a gente sabe que pode ser alarme, mas também já teve casos comprovados. Então, principalmente os pais ficam receosos — diz a mãe.

Segurança deve ser mantida na próxima semana

Segundo o prefeito de Novo Hamburgo, Gustavo Finck, o intuito inicialmente não era suspender as aulas, mas, devido à disseminação da informação sobre o suposto ataque, houve a decisão. Com a retomada das aulas, prevista para a terça-feira (12), devem ser mantidas as medidas de prevenção.

— Todos os guardas municipais que estavam em férias estão voltando. A Brigada Militar vai dar esse apoio agora e na próxima semana, para a gente voltar às escolas com tranquilidade e com segurança — diz.

Finck afirmou que algumas medidas já vinham sendo adotadas, como o uso de câmeras e reconhecimento facial. Em relação ao suposto ataque, o prefeito disse que a apuração está sob responsabilidade das autoridades policiais, que mantêm os desdobramentos em sigilo.

— Como veio da inteligência da investigação da Polícia Federal, foi tratado como prioridade no Estado. A princípio, estava em segredo com as forças policiais. Como houve muito vazamento de informação, que estava em poder somente da polícia, resolvi agir e fazer o cancelamento das aulas por prevenção. Mas tudo segue sendo apurado, com alguns suspeitos já identificados — afirma.

Em Estância Velha, conforme o prefeito Diego Francisco, a previsão segue de retomar as aulas na segunda-feira. Nesta sexta-feira, assim como em Novo Hamburgo, as escolas da rede estadual tiveram baixa adesão de alunos no município.

Protocolo de segurança

Uma das medidas que vem sendo adotada pela Brigada Militar no Estado, para atuar de forma preventiva nesses casos, é a preparação de professores e alunos para saberem utilizar o protocolo FEL. Esta técnica foi desenvolvida pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados. O protocolo “fugir, esconder ou lutar” oferece táticas de sobrevivência às vítimas de ataques.

Nas escolas, o treinamento ocorre ao longo de um turno, com orientações e práticas realizadas como forma de preparar os estudantes e os professores a como agirem.

— Se a gente se assusta, a gente se atrapalha. Então, o ideal é a mudança de cultura da nossa sociedade, no momento em que contamos com situações como essa, de ameaças. Por isso, importamos esse conhecimento de uma comunidade que já tem expertise nesse assunto. É importante dizer que quando a gente falar em lutar, é um lutar de sobrevivência. Não vamos pregar a violência. E sim que a pessoa se salve e salve seu colega — afirma o comandante da BM do Vale do Sinos, coronel Neves.

A suspensão

As medidas foram divulgadas nas redes sociais das prefeituras na tarde desta quinta (7). No caso de Novo Hamburgo, as atividades da próxima segunda-feira (11) também foram canceladas. Em Estância Velha, as aulas estão suspensas somente nesta sexta-feira.

Conforme a gestão municipal de Novo Hamburgo, a medida é preventiva em razão de uma ameaça de atentado interceptada pelas autoridades. O suposto ataque ocorreria na sexta em uma escola da cidade — que não foi identificada. Na publicação, o Executivo disse que a decisão busca "garantir a segurança da rede escolar" e a "tranquilidade das famílias".

"Vamos avisar as escolas estaduais e as particulares que também tomem essa medida de prevenção na sexta-feira e na segunda-feira", disse o prefeito Gustavo Finck.

A prefeitura de Novo Hamburgo também afirma que "tem trabalhado com ações preventivas" e com "aumento das forças de segurança no ambiente escolar" desde que soube da ameaça.

O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe/RS) recomendou que as instituições particulares do município também suspendam as aulas nesta sexta "como medida preventiva e de cuidado com a comunidade escolar". Conforme a entidade, a situação será reavaliada para segunda.

Em Estância Velha, o Executivo local informou, em nota, que a decisão pela suspensão das aulas "visa preservar o bem-estar de alunos, professores e demais servidores".

"A gente pode recuperar essa data em um outro momento. Nós preferimos, neste momento, pecar pelo excesso e manter em segurança a nossa comunidade escolar", disse o prefeito Diego Francisco em publicação nas redes sociais.

Contatada pela reportagem, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou que "as autoridades estão monitorando" o caso.