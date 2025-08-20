Turistas alemães são assaltados e deixados nus no Rio de Janeiro

Dois turistas alemães foram assaltados na madrugada desta quarta-feira (20) em Copacabana, no Rio de Janeiro. Os criminosos levaram todos os pertences dos estrangeiros, inclusive as roupas, deixando os dois completamente nus.
De acordo com o g1, as vítimas foram rendidas na Avenida Atlântica, enquanto aproveitavam a Praia de Copacabana. Após o crime, os turistas tentaram retornar ao local onde estavam hospedados, mas acabaram sendo abordados por agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop).
Em nota, a Seop afirmou que equipes da Coordenadoria de Ações Integradas (Cati) encontraram as vítimas caminhando pela rua sem roupas e os conduziram ao local onde estavam hospedados para que pudessem se vestir.
Os criminosos, identificados como Renan Dantas dos Santos, 22 anos, e Cleiton Valle da Silva Veríssimo, 25, foram localizados pouco depois, com os pertences dos turistas. Um dos homens tentou fugir no momento da abordagem, mas foi capturado. Eles foram presos em flagrante.
De acordo com a Seop, eles estavam fazendo compras com os cartões das vítimas em uma farmácia na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. As vítimas reconheceram os assaltantes, que vão responder por furto, com pena prevista de um a quatro anos de prisão.
Todos os itens furtados — roupas, celulares e cartões — foram recuperados e devolvidos aos turistas.
O que diz a Seop
Dois homens foram presos, em flagrante, por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), na madrugada desta quarta-feira (20/08), em Copacabana, após assaltarem dois turistas alemães na Avenida Atlântica. Os estrangeiros foram localizados por equipes da Coordenadoria de Ações Integradas (CATI) e estavam caminhando pelas ruas do bairro assustados e totalmente nus.
Após realizar o acolhimento dos turistas, os agentes de SEOP iniciaram buscas pela região e conseguiram localizar os assaltantes, pouco minutos depois, realizando compras com os cartões e os celulares das vítimas no interior de uma farmácia situada na esquina da Avenida Nossa Senhora de Copacabana com a Rua Santa Clara.
Um dos homens assaltantes ainda tentou fugir no momento da abordagem, mas acabou capturado pelas equipes. Além dos celulares e dos cartões bancários, com os bandidos foram localizadas ainda as peças de roupas roubadas das vítimas. Renan Dantas dos Santos e Cleiton Valle da Silva Veríssimo foram levados inicialmente para a 13ª DP (Ipanema).
Na sequência, conduzidos para a Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (DEAT), no Leblon. Na delegacia, os turistas ainda reconheceram os autores do assalto. Os criminosos permanecem presos e vão responder por furto (artº 155 do Código Penal), com pena prevista de um a quatro anos de prisão. Os pertences foram devolvidos aos donos na delegacia.