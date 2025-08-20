Turistas alemães são assaltados e deixados nus no Rio de Janeiro

Suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas, que foram deixadas nuas no Rio de Janeiro. Seop RJ / Divulgação

Dois turistas alemães foram assaltados na madrugada desta quarta-feira (20) em Copacabana, no Rio de Janeiro. Os criminosos levaram todos os pertences dos estrangeiros, inclusive as roupas, deixando os dois completamente nus.

De acordo com o g1, as vítimas foram rendidas na Avenida Atlântica, enquanto aproveitavam a Praia de Copacabana. Após o crime, os turistas tentaram retornar ao local onde estavam hospedados, mas acabaram sendo abordados por agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop).

Em nota, a Seop afirmou que equipes da Coordenadoria de Ações Integradas (Cati) encontraram as vítimas caminhando pela rua sem roupas e os conduziram ao local onde estavam hospedados para que pudessem se vestir.

Os criminosos, identificados como Renan Dantas dos Santos, 22 anos, e Cleiton Valle da Silva Veríssimo, 25, foram localizados pouco depois, com os pertences dos turistas. Um dos homens tentou fugir no momento da abordagem, mas foi capturado. Eles foram presos em flagrante.

De acordo com a Seop, eles estavam fazendo compras com os cartões das vítimas em uma farmácia na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. As vítimas reconheceram os assaltantes, que vão responder por furto, com pena prevista de um a quatro anos de prisão.

Todos os itens furtados — roupas, celulares e cartões — foram recuperados e devolvidos aos turistas.

O que diz a Seop