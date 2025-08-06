Tribunal de Justiça Militar anula processo contra brigadianos condenados por peculato e associação criminosa 

O Tribunal de Justiça Militar declarou nulas, nesta quarta-feira (6), as interceptações telefônicas e as demais provas que sustentaram a condenação de sete brigadianos por apropriação de dinheiro e armamentos durante operações.
A medida anula a denúncia do Ministério Público (MPRS) e todo o processo penal, inclusive a sentença condenatória. A decisão unânime foi tomada no julgamento de uma apelação da defesa dos policiais.
Na primeira instância, foram condenados o sargento da reserva Émerson Freitas do Amaral, os soldados Thiago Oliveira, Neiver Gauze Ferreira, Samuel Teixeira de Souza, Piter Ricardo de Oliveira e Mauro Pires Barbosa Júnior, além do ex-soldado Luís Costa Carneiro.
Condenação em 2024
Os policiais foram condenados por peculato, que é o desvio de bens ou dinheiro público em benefício próprio, e associação criminosa, após investigação apontar que eles desviavam valores e objetos apreendidos em ações contra o tráfico de drogas, em Canoas, na Região Metropolitana, entre 2018 e 2019.
Conforme denúncia do Ministério Público, o grupo associou-se com o fim específico de cometer crimes de peculato, atuando na repressão a pontos de tráfico de drogas em que fosse possível localizar considerável quantidade de dinheiro, armas e drogas. Os investigados compunham duas guarnições diferentes da 2ª companhia do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Canoas.
A defesa de Emerson Freitas do Amaral disse que o Tribunal "corrigiu graves erros da investigação e do julgamento", reconhecendo a inocência do sargento da reserva.
O advogado do reú Luiz Thiago Oliveira, Rafael Soto, disse que a anulação "alcançou a justiça pretendida para que bons policiais militares possam retornar à ativa".
A defesa de Samuel Teixeira de Souza, representada pela advogada Camila Espíndola Ferreira, disse que acreditava na inocência dos acusados e na nulidade processual "em razão da forma incorreta como se iniciou a investigação criminal, a qual não foi realizada através do meio correto que seria o inquérito policial militar".
Zero Hora tentou contato com as defesas dos outros envolvidos, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.