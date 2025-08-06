Segurança

Por unanimidade
Notícia

Tribunal de Justiça Militar anula processo contra brigadianos condenados por peculato e associação criminosa 

Decisão ocorreu no julgamento de uma apelação da defesa dos policiais. Acusação do MP aponta que eles desviavam valores e objetos apreendidos em ações contra o tráfico de drogas entre 2018 e 2019

Renê Almeida

Rádio Gaúcha

