Tribunal de Justiça Militar anula processo contra brigadianos condenados por peculato e associação criminosa 

O Tribunal de Justiça Militar declarou nulas, nesta quarta-feira (6), as interceptações telefônicas e as demais provas que sustentaram a condenação de sete brigadianos por apropriação de dinheiro e armamentos durante operações.

A medida anula a denúncia do Ministério Público (MPRS) e todo o processo penal, inclusive a sentença condenatória. A decisão unânime foi tomada no julgamento de uma apelação da defesa dos policiais.

Na primeira instância, foram condenados o sargento da reserva Émerson Freitas do Amaral, os soldados Thiago Oliveira, Neiver Gauze Ferreira, Samuel Teixeira de Souza, Piter Ricardo de Oliveira e Mauro Pires Barbosa Júnior, além do ex-soldado Luís Costa Carneiro.

Condenação em 2024

Os policiais foram condenados por peculato, que é o desvio de bens ou dinheiro público em benefício próprio, e associação criminosa, após investigação apontar que eles desviavam valores e objetos apreendidos em ações contra o tráfico de drogas, em Canoas, na Região Metropolitana, entre 2018 e 2019.

Conforme denúncia do Ministério Público, o grupo associou-se com o fim específico de cometer crimes de peculato, atuando na repressão a pontos de tráfico de drogas em que fosse possível localizar considerável quantidade de dinheiro, armas e drogas. Os investigados compunham duas guarnições diferentes da 2ª companhia do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Canoas.

Leia Mais Polícia Federal faz operação contra suspeitos de aplicar golpe no INSS na Região Metropolitana

A defesa de Emerson Freitas do Amaral disse que o Tribunal "corrigiu graves erros da investigação e do julgamento", reconhecendo a inocência do sargento da reserva.

O advogado do reú Luiz Thiago Oliveira, Rafael Soto, disse que a anulação "alcançou a justiça pretendida para que bons policiais militares possam retornar à ativa".

A defesa de Samuel Teixeira de Souza, representada pela advogada Camila Espíndola Ferreira, disse que acreditava na inocência dos acusados e na nulidade processual "em razão da forma incorreta como se iniciou a investigação criminal, a qual não foi realizada através do meio correto que seria o inquérito policial militar".