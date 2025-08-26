Boate Kiss: Justiça julga recursos para realização de novo júri; siga ao vivo

- O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julga nesta terça-feira (26) os recursos apresentados pela defesa dos quatro condenados pela tragédia da boate Kiss, que pedem novo júri
- Elissandro Callegaro Spohr, Mauro Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão foram condenados em 2021 pelo incêndio ocorrido em janeiro de 2013 em Santa Maria, na Região Central
- O júri chegou a ser anulado em 2022, por irregularidades na seleção dos jurados, mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 2024 confirmou a condenação
- Se os desembargadores concordarem com o pedido, o júri de 2021 será anulado. Caso isso não ocorra, as defesas pedem a redução das penas dos quatro réus
O caso
O incêndio na boate Kiss aconteceu na madrugada de 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, causou as mortes de 242 pessoas e deixou outras 636 feridas.
A maioria das vítimas morreu por asfixia após inalar a fumaça tóxica gerada quando o fogo atingiu a espuma que revestia o teto do palco, onde a banda Gurizada Fandangueira se apresentava. Um artefato pirotécnico usado por um dos membros da banda teria dado início ao fogo.