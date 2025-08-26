Boate Kiss: Justiça julga recursos para realização de novo júri; siga ao vivo

Acompanhe a cobertura:

O caso

O incêndio na boate Kiss aconteceu na madrugada de 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, causou as mortes de 242 pessoas e deixou outras 636 feridas.

A maioria das vítimas morreu por asfixia após inalar a fumaça tóxica gerada quando o fogo atingiu a espuma que revestia o teto do palco, onde a banda Gurizada Fandangueira se apresentava. Um artefato pirotécnico usado por um dos membros da banda teria dado início ao fogo.