Tragédia em Ilhéus
Três mulheres mortas na Bahia: veja o que se sabe sobre o caso

Corpos de duas professoras e uma estudante foram encontrados com marcas de facadas em área próxima à Praia dos Milionários

Zero Hora

