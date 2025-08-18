Três mulheres mortas na Bahia: veja o que se sabe sobre o caso

Notas de pesar divulgadas em homenagem às três vítimas mortas em Ilhéus. Grupo SAF / Prefeitura de Aurelino Leal / Reprodução

A Polícia Civil da Bahia investiga as mortes de três mulheres em Ilhéus. As vítimas, duas professoras da rede municipal e uma universitária, foram encontradas sem vida no sábado (16), em uma área de vegetação próxima à Praia dos Milionários, ponto turístico da cidade.

Elas estavam desaparecidas desde a tarde de sexta-feira (15), quando saíram para caminhar com o cachorro de uma das vítimas.

Segundo o delegado Hélder Carvalhal, responsável pelo núcleo de Homicídios de Ilhéus, imagens de pelo menos 15 câmeras de estabelecimentos comerciais e residenciais já foram recolhidas para ajudar a esclarecer o crime.

— Foram coletadas imagens de diversos pontos de estabelecimentos comerciais e residências. Essas imagens vão contribuir para a elucidação desse crime — afirmou o delegado ao g1.

Quem eram as vítimas

As mulheres foram identificadas como Alexsandra Oliveira Suzart, 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, 41, e a filha dela, Mariana Bastos da Silva, 20.

Vizinha e amiga de Maria Helena, Alexsandra também atuava como professora no Centro de Referência à Inclusão de Ilhéus, onde ambas trabalhavam no atendimento especializado da rede municipal.

Colegas de profissão descrevem as educadoras como comprometidas e queridas pela comunidade escolar.

— Elas farão falta não só para a família, que a gente sabe que a dor é imensa, mas vão fazer falta como colegas e no atendimento profissional especializado, porque eram duas profissionais comprometidas — disse a professora Dorotéia Carneiro ao g1.

Mariana, filha de Maria Helena, cursava o Ensino Superior e costumava acompanhar a mãe e a amiga nos passeios à beira-mar.

O cachorro da jovem, que caminhava com o trio na praia, foi encontrado vivo ao lado dos corpos, preso a uma árvore, e entregue aos familiares.

O que se sabe sobre o crime

As mulheres foram encontradas mortas no sábado, um dia depois de desaparecerem durante uma caminhada na Praia dos Milionários.

Os corpos estavam em uma área de mata próxima à orla, a cerca de três quilômetros do ponto em que tinham sido vistas pela última vez em imagens de câmeras de segurança.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas apresentavam ferimentos de faca, mas não havia indícios de violência sexual nem de roubo. Objetos pessoais foram localizados junto a elas.

O caso está sob investigação da Polícia Civil. Imagens de estabelecimentos e residências próximas foram recolhidas para análise.

Não há informações sobre autoria, ou motivação do crime. Ainda segundo o delegado Hélder Carvalhal, também não está descartada nenhuma linha de investigação.

Protesto por justiça

O sepultamento de Maria Helena e da filha ocorreu no último domingo (17), em Aurelino Leal, cidade vizinha a Ilhéus, após velório em uma igreja evangélica local.

Já o corpo de Alexsandra foi enterrado em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, onde a professora nasceu.

Também no domingo, mulheres vestidas de branco caminharam pela BA-001, estrada que passa perto da praia onde o trio foi encontrado morto.