Três homens são presos pela morte de idoso em Santa Maria

Investigação da Polícia Civil identificou os autores do crime. Polícia Civil / Divulgação

Três homens foram presos preventivamente nesta terça-feira (5), em Santa Maria, na Região Central, suspeitos de cometerem latrocínio contra um idoso de 76 anos. O crime ocorreu em julho.

A vítima, que tinha a doença de Alzheimer, foi identificada como Marco Aurélio Melgarejo Guedes da Luz. Conforme a Polícia Civil, ele teria saído para caminhar na noite de 2 de julho e permaneceu perambulando pelas ruas por algumas horas.

Na ocasião, os suspeitos, de 18, 29 e 43 anos, abordaram a vítima para roubar dinheiro e telefone celular. No entanto, a vítima teria reagido à abordagem, sendo agredida pelos criminosos com uma pedrada na região da parte de trás da cabeça. A lesão acabou levando a vítima ao óbito.

O idoso foi encontrado morto na madrugada do dia 3 de julho, na Avenida Maestro Roberto Barbosa Ribas, no bairro Noal.