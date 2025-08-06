Segurança

Região Central
Notícia

Três homens são presos pela morte de idoso em Santa Maria

Vítima, que tinha Alzheimer, foi identificada como Marco Aurélio Melgarejo Guedes da Luz, 76 anos. Ele teria reagido a um assalto, sendo agredido na cabeça com uma pedra

Júlia Ozorio

