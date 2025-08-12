Terceira vítima de ataque que matou pai e filha na Ilha dos Marinheiros tem morte encefálica confirmada

Família pretende doar os órgão de Djonatan Patrick da Silva Oliveira, assassinado ao defender família. Arquivo pessoal / Reprodução

O jovem de 20 anos que tentou intervir no feminicídio de Sheila Lopes da Silva, 41 anos, teve morte encefálica confirmada nesta terça-feira (12). Djonatan Patrick da Silva Oliveira estava internado no Hospital de Pronto Socorro (HPS), em Porto Alegre, desde domingo (10), quando aconteceu o ataque a tiros.

Oliveira foi baleado na cabeça enquanto tentava impedir o ataque que causou a morte de pai e filha na Ilha dos Marinheiros, no bairro Arquipélago, na Capital. O principal suspeito de cometer os assassinatos é o ex-companheiro da mulher, identificado como Paulo Fernando Rodriguez, de 56 anos.

O jovem não era próximo de Sheila, mas morava na região onde ocorreu o crime. Segundo relatos, ele passava pelo local quando aconteceu o ataque.

Conforme o irmão do jovem, Erick Oliveira, 23 anos, a família planeja doar os órgãos da vítima.

— Morreu pra salvar eles e agora vai salvar outras vidas — frisa Paulo Ricardo Portilla, 30 anos, primo da mulher que foi socorrida por Oliveira.

Ainda não há informações sobre o enterro.

O crime

Rogério morreu tentando evitar a morte da filha, Sheila. Arquivo Pessoal / Divulgação

Relatos iniciais indicam que a mulher estava comemorando o Dia dos Pais com a família reunida. O suspeito, que mora em uma casa ao lado, na Rua Nossa Senhora Aparecida, teria abordado a vítima para conversar. Em seguida, ele teria efetuado disparos de arma de fogo, atingindo a ex-companheira na cabeça e no tórax, segundo a Polícia Civil.

Rogério Santos da Silva, 61 anos, tentou impedir o assassinato da filha, mas foi alvejado e morreu no local. Oliveira, que passava pela residência no momento do crime, também tentou intervir, mas foi baleado.

O jovem foi encaminhado ao HPS em estado grave, onde permaneceu internado na unidade de tratamento intensivo (UTI) até a confirmação da morte encefálica nesta terça-feira.

Com o falecimento da terceira vítima, o caso passa a ser investigado como feminicídio consumado e homicídio consumado. A tentativa de homicídio foi descartada.

Suspeito está hospitalizado