Tenente da Brigada Militar é afastado por tentar furtar creme hidratante em supermercado de Porto Alegre

Caso ocorreu no dia 5 de agosto. Segundo a corporação, ele foi flagrado pegando os itens. Então, a equipe de segurança abordou o policial, que voltou até o caixa e pagou pelos produtos

