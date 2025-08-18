Tenente da Brigada Militar é afastado por tentar furtar creme hidratante em supermercado de Porto Alegre

Procedimento disciplinar foi instaurado assim que a BM tomou conhecimento da situação. Reprodução / Reprodução

Um tenente da Brigada Militar que atua em Porto Alegre é investigado por tentar furtar cremes hidratantes em um atacado na zona norte da Capital. Ele foi afastado do cargo de forma preventiva na última sexta-feira (15).

Zero Hora apurou se tratar de Robledo de Souza, que atua no 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM). O caso ocorreu no dia 5 de agosto. O policial teria ido a um atacado na Avenida Assis Brasil e pegado dois tubos de creme. Imagens de câmeras de segurança mostram o tenente circulando pelo estabelecimento.

Segundo a Brigada Militar, a equipe de segurança do atacado percebeu a ação e abordou o policial, que voltou até o caixa e pagou pelos produtos. A ocorrência foi registrada pelo 20º BPM.

Segundo o comandante do Comando de Policiamento da Capital (CPC), coronel Fábio Schmitt, um procedimento disciplinar foi instaurado assim que foi tomado conhecimento da situação. Em nota (veja abaixo), o Comando afirmou que ele estava em férias no momento do ocorrido.

PM afastado

Na última sexta-feira, a corporação decidiu pelo seu afastamento enquanto ocorrem as investigações. Procurada, a Corregedoria apenas confirmou que a apuração está em andamento.

A reportagem constatou ainda que há outras suspeitas contra o tenente, que teria se aproveitado do fato de ser policial para obter vantagens alimentícias em restaurantes. A Brigada Militar confirma que há outras apurações em andamento, mas não dá detalhes sobre o teor das investigações.

Contraponto

O que diz a defesa do tenente da BM

Só iremos nos manifestar após ter conhecimento completo das provas da investigação, pois o inquérito tramita sob sigilo e ainda não acessamos a íntegra dele.

Cristiano Zonta e Alex Ochsendorf

O que diz a Brigada Militar

A Brigada Militar informa que tomou conhecimento de um fato ocorrido em um supermercado na Zona Norte de Porto Alegre envolvendo um oficial lotado no 11º BPM.

A instituição ressalta que o caso está sendo devidamente apurado pelas instâncias competentes, tanto na esfera policial quanto administrativa, observando-se todos os direitos e garantias legais.

No momento, as informações preliminares apontam que o militar, que estava em trajes civis e fora de serviço, foi abordado pela segurança do estabelecimento e realizou o pagamento dos itens no local.