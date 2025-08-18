Suspeito de matar companheira com golpes de machado em Candelária é preso em flagrante

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (18), suspeito de assassinar a companheira, de 43 anos, com golpes de machado. O caso aconteceu no domingo (17), por volta da meia-noite, em Candelária, no Vale do Rio Pardo. A vítima foi identificada como Giuliane da Silva. O nome do suspeito não foi divulgado pelas autoridades policiais.

Os indícios iniciais apontam que a vítima foi morta após ser atingida com três golpes na cabeça, desferidos com a parte de trás de um machado. No entanto, a investigação aguarda os exames periciais para confirmar a causa da morte.

Conforme o delegado Paulo Schirrmann, titular da Delegacia de Polícia de Candelária, a Brigada Militar foi acionada a pedido do suspeito. Ele havia solicitado que um vizinho chamasse as autoridades, afirmando que ocorreu uma briga envolvendo a parceira.

O homem ficou na cena do crime até a chegada dos policiais militares, que o encontraram com roupas sujas de sangue e com ferimento no rosto. Na residência do casal foi apreendido um machado supostamente usado no crime, aparelho celular do suspeito e roupas sujas de sangue. Ele foi autuado no local.

No ano passado, a vítima registrou uma ocorrência de lesão corporal contra o suspeito, mas optou por desistir do processo durante a fase judicial. O casal se relacionou por cerca de nove anos.

O caso segue sendo investigado pela delegacia de Candelária como feminicídio.