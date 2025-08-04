Laudo pericial confirma que homem matou companheira com 127 facadas em Alegrete

Laudo pericial confirma que Eduarda Carvalho dos Santos, de 21 anos, encontrada morta na quinta-feira (31), em Alegrete, foi assassinada com 127 facadas pelo companheiro. O suspeito foi preso neste domingo pela Brigada Militar.

Inicialmente, a Polícia Civil havia informado que a jovem teria sofrido pelo menos 50 facadas, mas que a confirmação dependia da necropsia pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Segundo a polícia, Eduarda teria sido morta na terça-feira (29), mas somente dois dias depois foi encontrada pelo cunhado. O cadáver estava sobre a cama que dividia com o suspeito, em uma casa no bairro Tancredo Neves.

Desde então, a BM procurava o suspeito pelo feminicídio, um homem de 28 anos. Neste domingo (4), os policiais conseguiram detê-lo. Segundo a delegada Fernanda Mendonça, ele foi pedir comida em uma casa, e quando viu que a dona do local pegou o celular, acabou fugindo.

Os PMs encontraram o homem escapando em um campo aberto, portando uma faca. Conforme a delegada, ao ser abordado, atacou os brigadianos, que reagiram, baleando o homem em uma das pernas.

Capturado, o suspeito foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, para o presídio de Alegrete.

A Polícia Civil trata o caso como feminicídio. A investigação segue agora com o depoimento de testemunhas e do suspeito. Informalmente, um familiar disse aos policiais que o homem tem transtornos mentais, utilizava remédios controlados, mas teria interrompido o tratamento.