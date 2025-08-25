Segurança

Após denúncia
Notícia

Suspeito de ameaçar o youtuber Felca é preso em Pernambuco

Durante investigação, polícia descobriu que além dos ataques a Felipe Bressanim Pereira, o suspeito também vendia material infantil nas redes sociais. Homem foi identificado como Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 21 anos

Zero Hora

