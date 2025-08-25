Vídeo do youtuber levantou debates sobre "adultização" de crianças e adolescentes nas redes sociais. Youtube / Reprodução

Foi preso na manhã desta segunda-feira (25) um homem suspeito de fazer ameaças ao youtuber Felipe Bressamin Pereira, o Felca. Ele foi identificado como Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 21 anos.

A informação foi confirmada pelo Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, por meio de postagens nas redes sociais. De acordo com ele, a prisão aconteceu em Pernambuco, após investigação da Polícia Civil de São Paulo.

Durante a apuração, foi constatado ainda que, além das ameaças, o homem vendia material infantil nas redes.

Ameaças a Felca

Após um pedido da defesa de Felca, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou, no dia 17 de agosto, a quebra de sigilo de um usuário do serviço de e-mail do Google Brasil.

Os e-mails têm os seguintes dizeres: "prepara pra morrer vc vai pagar com a sua vida" e "vc vai morrer se prepara por sua vida vc corre risco e vc vai pagar com a vida".

O youtuber relatou ter sido alvo de ameaças de morte e falsas acusações de pedofilia após publicar o vídeo sobre a "adultização" nas redes sociais. Ele chegou a dizer, em entrevista a um podcast, que que passou a andar com carro blindado e seguranças na capital paulista, onde mora, para se proteger.

— (Estou recebendo) muitas (ameaças), de assuntos delicados. Muitas, muitas. Comecei a andar com carro blindado e segurança. Muitas ameaças, sim. A questão das bets, por exemplo, vieram muitas ameaças. A questão da adultização existe uma ameaça de processo. Provavelmente existe e a gente conta com isso, que vai existir alguns processos aí. Mas é o lado da verdade. Se ninguém fala, ninguém vai falar — afirmou, ao ser questionado se havia recebido ameaças por conta de seus vídeos.

Ele afirmou ainda que demorou cerca de um ano para fazer o vídeo, que contou com a participação de uma psicóloga especializada em crianças.

— Eu realmente mergulhei no lamaçal. Foi muito aversivo fazer esse vídeo. É terrível a gente olhar essas cenas. Dá vontade de chorar, de vomitar, é terrível. Mergulhei no lamaçal. O que a gente está fazendo aqui é uma gota no oceano. Mas, sem essa gota, o oceano seria menor. Então, vale a pena fazer — ressaltou.

Quem é Cayo Lucas?

Cayo Lucas reside em Olinda, Pernambuco. Ele tem 21 anos e foi apontado pela Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo como principal suspeito por ameaçar o youtuber Felca de morte, após a publicação de um vídeo com denúncias sobre adultização.

No momento da prisão, o jovem estava acompanhado de um outro homem e mexia em um computador que estava com uma aba de acesso à plataforma da Secretária de Segurança Pública de Pernambuco. O material foi recolhido para perícia.

Quem é Felca?

Natural de Londrina, no Paraná, ele tem 27 anos. Com 2 metros de altura e cabelos longos característicos, Felca começou a carreira na internet produzindo vídeos de gameplay, mas ganhou projeção nacional ao migrar para o humor e os comentários sobre temas diversos.

O sucesso veio de forma acelerada. Hoje, ele soma quase 20 milhões de seguidores somando YouTube, Instagram e TikTok. Um dos seus vídeos mais conhecidos é Testei a Base da Virgínia, publicado em maio de 2023, que acumula mais de 19 milhões de visualizações.

Na gravação, Felca testou um cosmético da influenciadora Virgínia Fonseca e ironizou o resultado cômico e insatisfatório.