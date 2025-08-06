Segurança

Demora angustiante
Notícia

Soldado da BM que perdeu esposa e filho em acidente aguarda laudo do caso há quase meio ano

Em Santa Maria, na Região Central, Honório Mezzomo Neto, 43 anos, dedica-se ao tratamento da filha Fiorella Meder Mezzomo, sete anos que passa por sessões diárias de fisioterapia. O pai transformou o cuidado com a filha em sua principal missão

Leticia Mendes

