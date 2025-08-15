Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, é solto pela Justiça de SP com fiança de R$ 25 milhões e uso de tornozeleira eletrônica

Sidney Oliveira tem 71 anos e é fundador da Ultrafarma. Ultrafarma / Divulgação

Dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira foi solto nesta sexta-feira (15). Ele estava preso desde terça (12), quando foi alvo de operação do Ministério Público de São Paulo para desarticular um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria de Estado da Fazenda.

Também foi liberado nesta sexta-feira Mario Otávio Gomes, executivo da Fast Shop, que foi outro alvo da operação. A decisão pela soltura de ambos foi concedida pela Justiça de São Paulo, conforme informação inicialmente divulgada pela CNN Brasil.

Oliveira e Gomes terão que pagar fiança de R$ 25 milhões, utilizar tornozeleira eletrônica e cumprir medidas cautelares para evitar nova prisão, conforme o g1, como:

Comparecer mensalmente em juízo

Proibição de frequentar prédios relacionados com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, salvo se devidamente convocados

Proibição de manter contato com demais investigados e testemunhas

Proibição de se ausentar da comarca, sem prévia comunicação ao Juízo

Recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, após às 20h

Entrega de passaporte no primeiro dia útil após a soltura

A suspeita é de que os auditores fiscais tributários da Secretaria da Fazenda de São Paulo tenham recebido mais de R$ 1 bilhão em propina para favorecer empresas.

Os envolvidos podem responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A investigação

O Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos identificou um esquema criminoso responsável por favorecer empresas do setor de varejo em troca de propina.

Conforme a investigação, o fiscal manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários às empresas e recebia uma espécie de "mesada", por meio de uma empresa no nome da mãe dele.