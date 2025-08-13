Segurança

Mapa do crime
Saiba os bairros e horários com maior número de roubo a pedestres em Porto Alegre

No primeiro semestre de 2025, foram registrados 2.575 assaltos nas ruas da Capital. Quase a metade deles, 45,3%, aconteceu no período da noite. Sem considerar o bairro, os bandidos agem principalmente entre 18h e 20h59min

Beatriz Coan

