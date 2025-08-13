Saiba os bairros e horários com maior número de roubo a pedestres em Porto Alegre

Centro é o bairro que concentra o maior número de ocorrências. André Ávila / Agencia RBS

Em fevereiro deste ano, Joana Berwanger, 29 anos, caminhava sozinha no centro de Porto Alegre quando um homem desceu de uma moto e tentou levar à força o seu celular. Durante a abordagem, Joana chegou a ser agredida. O ladrão, no entanto, não conseguiu levar o aparelho.

Essa tentativa de roubo aconteceu próximo da meia-noite, quando ela tinha recém saído de casa para ir a um comércio local.

Foi bem pertinho de onde eu moro. Depois disso fico com muito receio quando escuto barulho de moto. Moro ali há três anos e nunca tinha acontecido coisa assim, mas amo morar no centro e a região ali é maravilhosa. JOANA BERWANGER

De acordo com os dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP), esse é o bairro e a faixa horária com o maior número de ocorrências do tipo. No primeiro semestre deste ano já foram registrados, entre 21h e 23h59min, 95 assaltos a pedestres no Centro.

Confira, no mapa abaixo, quantos roubos a pedestres foram registrados e qual a faixa horária com maior número de ocorrências em cada bairro.

Com o detalhamento dos dados é possível ver que o horário em que o crime é praticado muda de acordo com o perfil do bairro. Enquanto no Centro o pico é entre 21h e 23h59min, no Rubem Berta, na Zona Norte, a segunda localidade com mais ocorrências, é entre 18h e 20h59min. Já na Cidade Baixa, região com bares e casas noturnas, a maior incidência é entre 00h e 2h59min.

— São os horários onde tem mais movimento. Por exemplo, das 6h às 8h é o horário que as pessoas saem para trabalhar, então, a chance de encontrar alguém na rua ou de localizar alguém com algum objeto é maior. Claro que nós temos assaltos em horários diversos, mas o maior número, a concentração, são nesses de maior movimentação. Geralmente na primeira hora da manhã e naquele quadrante ali após as 18h — explica o Diretor da Delegacia de Polícia Regional de Porto Alegre, delegado Rodrigo Bozzetto.

No primeiro semestre de 2025, foram registrados 2.575 assaltos nas ruas da Capital. Quase a metade deles, 45,3%, aconteceu no período da noite. Sem considerar o bairro, os criminosos agem principalmente entre 18h e 20h59min.

Em nota, o Comando de Policiamento da Capital (CPC) da Brigada Militar afirma que promove "ações planejadas a partir de análise diária de dados e georreferenciamento das ocorrências". Segundo o CPC, "isso permite identificar não apenas os locais, mas também os horários de maior incidência, como início da manhã e final da tarde, direcionando o efetivo de forma mais eficiente" (leia a íntegra do comunicado abaixo);

Compartilhamento de dados

As informações sobre locais e horários foram reunidas e distribuídas para os agentes com a instituição do RS Seguro, isso porque agora os dados das forças de segurança pública são reunidos em tempo real.

— É uma plataforma que compartilha as informações de todas as instituições. Ela, de maneira estatística, aponta os dias e os horários que nós temos a maior incidência no caso do roubo a pedestre e isso faz com que eu possa otimizar o emprego do meu recurso — detalha o subcomandante geral da Brigada Militar, coronel Douglas da Rosa Soares.

Em 2019, o governo do Estado lançou o programa RS Seguro, articulando ações entre todas as pastas e entidades de outros poderes, com foco na redução da violência e melhoria da segurança da população do Rio Grande do Sul.

Contraponto

O que diz a Brigada Militar

O Comando de Policiamento da Capital atua de forma integrada no combate ao roubo a pedestres, com ações planejadas a partir de análise diária de dados e georreferenciamento das ocorrências. Isso permite identificar não apenas os locais, mas também os horários de maior incidência, como início da manhã e final da tarde, direcionando o efetivo de forma mais eficiente.

Entre as medidas adotadas estão patrulhas noturnas e diurnas em bairros estratégicos, reforço de efetivo nos pontos mais críticos, patrulhamento tático voltado para áreas com maior fluxo de pessoas e o uso de motocicletas, que pela agilidade e efeito surpresa favorecem prisões em flagrante. Também são realizadas barreiras dinâmicas para abordagem de motocicletas utilizadas em crimes, além da presença ostensiva a pé, aproximando a polícia da comunidade.

As ações contam ainda com operações conjuntas com a Polícia Civil, identificando e prendendo autores dos roubos, alguns reincidentes e muitas vezes responsáveis por diversos delitos na mesma região. O apoio de câmeras públicas e privadas tem sido fundamental para a elucidação dos crimes e localização de suspeitos. Esse trabalho coordenado tem resultado em prisões significativas e na redução dos índices, garantindo mais segurança para quem circula pelas áreas de maior movimento.

É importante que a população saiba que o trabalho das forças de segurança está dando resultado. Em Porto Alegre, considerando moradores e população flutuante, um índice muito baixo de pessoas vem sendo vítima desse tipo de delito, se comparado a anos anteriores. Isso significa que milhares de pessoas que antes eram vítimas hoje deixaram de ser. Seguimos reforçando o policiamento, usando inteligência e presença nas ruas para que cada vez menos pessoas passem por essa situação. É fundamental que a informação seja contextualizada, para não gerar uma sensação de insegurança que não reflete a realidade dos números — afinal, tivemos uma redução de 56% nos roubos a pedestres desde 2021.