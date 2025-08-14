Segurança

Violência infantojuvenil
RS teve 150 registros de abuso infantil online em 2024; especialistas alertam para subnotificação e importância da denúncia

No Brasil, foram 3.158 casos no ano passado, conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, número muito inferior aos 52.999  monitorados pela ONG Safernet

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

