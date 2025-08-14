RS teve 150 registros de abuso infantil online em 2024; especialistas alertam para subnotificação e importância da denúncia

Além do caráter silencioso dessas ações, a falta de um perfil definido do criminoso dificulta o trabalho da polícia. devenorr / stock.adobe.com

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que o Rio Grande do Sul registrou, em 2024, 150 casos de produção ou distribuição de material de abuso sexual infantil online — taxa de 6,3 casos a cada 100 mil habitantes. A leve alta de 2% em relação aos 147 registros oficiais de 2023 representa estabilidade, mas especialistas alertam para a subnotificação, que mascara o real tamanho de um crime que desafia a lógica tradicional de investigação.

No Brasil, por exemplo, foram 3.158 registros (taxa de 6,3 e aumento de 12,7% sobre o valor total de 2023) de acordo com o Anuário, número muito aquém do volume de denúncias realizadas por meio do Canal Nacional, monitorado pela ONG Safernet: 52.999 em todo o ano passado.

Desde a publicação de um vídeo produzido pelo influenciador Felca, no dia 6 de agosto, em que ele denuncia o que chama de "adultização" de crianças e adolescentes nas redes sociais, a Safernet percebeu aumento de 114% no número de denúncias pelo canal nacional. Foram 1.651 relatos em uma única semana. O vídeo do influenciador já ultrapassou 38 milhões de visualizações e provocou investigações, ações judiciais e discussões no Congresso e no Planalto.

Na análise do Anuário, especialistas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que houve avanço nas normas e na atenção pública sobre o tema, mas que "os crimes sexuais praticados na internet contra crianças e adolescentes seguem subnotificados e enfrentam enormes desafios de registro e investigação". Entre as dificuldades elencadas, está o caráter "desterritorializado" deste tipo de crime, em que vítimas e algozes podem estar a milhares de quilômetros de distância uns dos outros.

De acordo com o diretor do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente da Polícia Civil gaúcha, delegado Raul Vier, a investigação nesses casos se inicia a partir de três possíveis caminhos: registro do boletim de ocorrência, denúncia anônima ou trabalho de busca ativa da polícia. O órgão conta com o Núcleo de Operações Cibernéticas, criado em abril, que monitora as redes sociais em busca dos rastros deixados pelos pedófilos e realiza ações em parceria com o Instituto Geral de Perícias (IGP).

Esses aliciadores virtuais têm todo o tempo do mundo. Às vezes, ficam dias, semanas, meses, até anos. A gente já viu situações do cara que está acompanhando inúmeras crianças, adolescentes. Convencendo aos poucos, ganhando a confiança, enganando. RAUL VIER Diretor do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente da Polícia Civil

— Tudo que se faz na internet vai deixar um sinal. E o nosso papel é conseguir identificar esse sinal — complementa o delegado.

Além do caráter silencioso dessas ações, a falta de um perfil definido do criminoso dificulta o trabalho da polícia, acrescenta Vier:

— Tem pessoas ricas, pessoas pobres, e normalmente a família não sabe. Porque é algo realmente repugnante. Ninguém que não pratica esse tipo de crime tolera.

Professora de Direito da Criança e do Adolescente da PUCRS, Maria Regina Fay de Azambuja destaca que qualquer tipo de violência contra a criança conta com o componente da subnotificação. Entretanto, a complexidade é ainda maior quando se fala de crimes cometidos na internet.

Se a denúncia da violência física e sexual já é difícil, no caso da denúncia da violência no campo da internet, ainda estamos dando os primeiros passos. Deve haver muita divulgação para que as pessoas possam saber onde e como denunciar, para que a gente possa aumentar esse campo de proteção à infância. MARIA REGINA FAY DE AZAMBUJA

Proteção passa por ações do poder público e atenção de pais e responsáveis

A proteção de crianças e adolescentes passa por uma combinação de ações entre poder público e família, que vão desde a divulgação de campanhas e canais de denúncia até atenção a hábitos e diálogo permanente dentro de casa, apontam especialistas.

Estabelecer regras para o uso da internet e adotar controle parental dos conteúdos acessados nos celulares dos filhos, além de manter sempre um canal de convesa aberto, calmo e claro é a recomendação do delegado Vier, que faz uma analogia:

— É como uma criança andando na rua solta.

Ao suspeitar de um contato inadequado, os responsáveis devem suspender o uso da rede social onde estava havendo as conversas, mas sempre procurar deixar a criança ou adolescente confortável para relatar o ocorrido.

— É um campo que ainda precisa de regulamentação, de participação da escola, dos pais, inclusive da criança, que precisa ser informada, precisa de diálogo com a família, para que também possa cortar a comunicação com os adultos sempre que estiver percebendo algum tipo de uso inadequado do diálogo com ela — complementa a professora da PUCRS Maria Regina, que também atuou como procuradora do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude, Educação, Família e Sucessões do Ministério Público.

O registro de provas, como prints de tela, links, nomes de usuários e datas, também é essencial para a investigação.

Entre os sinais de uma criança ou adolescente pode estar sofrendo algum tipo de violência online podem estar mudanças repentinas de comportamento, isolamento social, uso excessivo do celular, interesse por conteúdos inapropriados e troca repentida de vocabulário.

