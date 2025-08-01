Rio Grande inaugura a primeira Loja Rosa Lilás do RS, voltada ao apoio de mulheres vítimas de violência

Nesta sexta-feira (1º), Rio Grande inaugura a primeira Loja Rosa Lilás do Rio Grande do Sul. O espaço é voltado ao acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica e funcionará dentro do Praça Shopping.
A iniciativa é da Patrulha Maria da Penha do 6º Batalhão de Polícia Militar (6ºBPM). A loja oferece, gratuitamente, itens como roupas, produtos de higiene pessoal e cosméticos para as mulheres atendidas. A proposta é oferecer apoio prático e simbólico, criando um ambiente seguro, acolhedor e voltado à reconstrução da autoestima dessas mulheres.
A inauguração oficial está marcada para às 17h. Segundo a coordenadora e idealizadora do projeto, a soldado Giovana Duarte, as mulheres não precisarão comprar os produtos. O acesso será feito com base no encaminhamento da rede de proteção e através de uma espécie de “moeda simbólica”, que garante a gratuidade dos itens.
— Simbolicamente, dizemos que as mulheres vítimas desse ciclo precisam florescer, tal qual uma flor, por isso o nome da loja é Rosa Lilás, da flor rosa. As moedas são pétalas lilás que são entregues junto com um cartão durante as visitas da Patrulha — explicou a policial.
— Esse espaço representa mais do que um apoio material. Ele oferece dignidade e acolhimento num momento em que muitas mulheres estão fragilizadas. Às vezes as mulheres priorizam utilizar o seu dinheiro para alimentos e outras necessidades de casa e sequer tem tempo de vir a um shopping comprar alguma coisa. A ideia é quebrar isso e dar autoestima para elas — afirma.
Segundo a soldado, o cenário da violência contra a mulher em Rio Grande ainda exige atenção e ação constante:
— A maioria das vítimas atendidas pela patrulha são mulheres adultas, de baixa renda, muitas delas mães solo, com pouca rede de apoio. A dependência financeira ainda é um fator que pesa na hora de sair do ciclo de violência — relata.
A loja funcionará de domingo a domingo das 10h às 22h. O atendimento será realizado pela equipe da Patrulha Maria da Penha. Além das pétalas e do cartão, os policiais também estarão com os nomes das mulheres assistidas.
Todo o material que está na loja foi adquirido através de parceria. O shopping cedeu uma loja, as roupas e demais produtos foram doados e os manequins e alguns móveis emprestados.
Patrulha Maria da Penha
Além da fiscalização de medidas protetivas, as equipes também realizam palestras e entrega de materiais e doações às mulheres atendidas. O trabalho é feito em todos os bairros da cidade.
O comandante do 6ºBPM, Major Augusto Ferreira Porto, além de citar a importância da integração com as demais entidades do município - Ministério Público, Poder Judiciário e Polícia Civil - reforçou a importância do cuidado emocional dessas mulheres.
— É feito um excepcional trabalho social pela equipe. Quando me foi apresentado o projeto eu achei maravilhoso, porque todo o trabalho de cuidado com o corpo faz parte da cura emocional - comentou.
Medidas protetivas em números
De acordo com dados do Ministério Público do município, mais de 700 medidas protetivas foram concedidas em Rio Grande somente neste ano. Destas, 376 seguem ativas, segundo o Juizado da Violência Doméstica