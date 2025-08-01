Rio Grande inaugura a primeira Loja Rosa Lilás do RS, voltada ao apoio de mulheres vítimas de violência

Nesta sexta-feira (1º), Rio Grande inaugura a primeira Loja Rosa Lilás do Rio Grande do Sul. O espaço é voltado ao acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica e funcionará dentro do Praça Shopping.

A iniciativa é da Patrulha Maria da Penha do 6º Batalhão de Polícia Militar (6ºBPM). A loja oferece, gratuitamente, itens como roupas, produtos de higiene pessoal e cosméticos para as mulheres atendidas. A proposta é oferecer apoio prático e simbólico, criando um ambiente seguro, acolhedor e voltado à reconstrução da autoestima dessas mulheres.

A inauguração oficial está marcada para às 17h. Segundo a coordenadora e idealizadora do projeto, a soldado Giovana Duarte, as mulheres não precisarão comprar os produtos. O acesso será feito com base no encaminhamento da rede de proteção e através de uma espécie de “moeda simbólica”, que garante a gratuidade dos itens.

— Simbolicamente, dizemos que as mulheres vítimas desse ciclo precisam florescer, tal qual uma flor, por isso o nome da loja é Rosa Lilás, da flor rosa. As moedas são pétalas lilás que são entregues junto com um cartão durante as visitas da Patrulha — explicou a policial.

Pétalas são utilizadas como dinheiro na iniciativa. Joanna Manhago / Agência RBS

— Esse espaço representa mais do que um apoio material. Ele oferece dignidade e acolhimento num momento em que muitas mulheres estão fragilizadas. Às vezes as mulheres priorizam utilizar o seu dinheiro para alimentos e outras necessidades de casa e sequer tem tempo de vir a um shopping comprar alguma coisa. A ideia é quebrar isso e dar autoestima para elas — afirma.

Segundo a soldado, o cenário da violência contra a mulher em Rio Grande ainda exige atenção e ação constante:

— A maioria das vítimas atendidas pela patrulha são mulheres adultas, de baixa renda, muitas delas mães solo, com pouca rede de apoio. A dependência financeira ainda é um fator que pesa na hora de sair do ciclo de violência — relata.

A loja funcionará de domingo a domingo das 10h às 22h. O atendimento será realizado pela equipe da Patrulha Maria da Penha. Além das pétalas e do cartão, os policiais também estarão com os nomes das mulheres assistidas.

Todo o material que está na loja foi adquirido através de parceria. O shopping cedeu uma loja, as roupas e demais produtos foram doados e os manequins e alguns móveis emprestados.

Patrulha Maria da Penha

Além da fiscalização de medidas protetivas, as equipes também realizam palestras e entrega de materiais e doações às mulheres atendidas. O trabalho é feito em todos os bairros da cidade.

O comandante do 6ºBPM, Major Augusto Ferreira Porto, além de citar a importância da integração com as demais entidades do município - Ministério Público, Poder Judiciário e Polícia Civil - reforçou a importância do cuidado emocional dessas mulheres.

— É feito um excepcional trabalho social pela equipe. Quando me foi apresentado o projeto eu achei maravilhoso, porque todo o trabalho de cuidado com o corpo faz parte da cura emocional - comentou.

Medidas protetivas em números