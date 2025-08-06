Réu absolvido por falta de laudo, servidores sobrecarregados e demora em perícias: IGP do RS tem menos da metade de efetivo previsto em lei

Departamento de Perícias Laboratoriais recebe demandas de todo o Estado. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Há um ano, num apartamento na zona norte de Porto Alegre, policiais apreenderam 360 gramas de maconha, 63 porções de ecstasy e balanças de precisão. Um homem foi preso no local, por tráfico. Duas amostras das substâncias foram encaminhadas ao Instituto-Geral de Perícias (IGP), para comprovar que se tratava mesmo de droga. Em fevereiro deste ano, sete meses depois, foi recebida a primeira resposta, confirmando que era maconha. O outro laudo, sobre o ecstasy, segue pendente.

O resultado da perícia chegou tarde. O suspeito já foi absolvido por este crime, justamente pela falta dos laudos toxicológicos. Na decisão, tomada em outubro, o juiz responsável explicou que não poderia condenar o réu por tráfico de drogas sem a perícia comprovar que as substâncias eram mesmo entorpecentes. A espera por um parecer, que culminou nessa absolvição, não se trata de caso isolado.

A Rádio Gaúcha ouviu policiais envolvidos em investigações, servidores do IGP, sindicatos das categorias e famílias que aguardam pela conclusão de perícias. O cenário descrito é de demandas elevadas e profissionais sobrecarregados, fazendo com que parte das análises periciais leve meses para ser concluída.

— Os laboratórios atendem o Estado todo. Às vezes, a sobrecarga é tamanha que acabam atrasando. Em muitos casos, um laudo depende de outro e a outra pessoa também está sobrecarregada. Em caso de uma morte por suspeita de overdose, por exemplo, tem sinais que indicam, mas o que vai dar certeza é o exame de sangue. Um laudo fica amarrado em outro — relata um servidor do IGP.

Demora muito. Se quer prioridade, tem que pedir e ficar ligando. Se não tiver um contato lá, esquece. DELEGADO DA CAPITAL

— Alguns laudos costumam demorar. Os de droga sintética e comparativo de balística, por exemplo. DNA, toxicológico, embriaguez, vão todos para o Departamento de Perícias Laboratoriais de Porto Alegre. Alguns casos levam muitos meses — diz outro delegado, que atua no Interior do RS.

— Com certeza, impacta a investigação. Muitas vezes dependemos da perícia para desenvolver esta ou aquela linha. Com a demora, acaba se perdendo o timing da investigação. O prejuízo é enorme. A boa vontade dos peritos é gigantesca. O atraso acontece mais por defasagem — analisa outro delegado, da Região Metropolitana.

“É a prova comprometida”, alerta servidor

O atraso sentido na prática por quem depende das perícias, é confirmado por meio de dados obtidos no Portal da Transparência. O IGP opera atualmente com menos da metade dos servidores necessários. O instituto possui cinco categorias previstas em lei: médico-legista, perito criminal, fotógrafo criminalístico, papiloscopista e técnico em perícia. Pela lei, seriam necessários 1.751 servidores, no entanto, há 810, incluindo 17 auxiliares de perícia e quatro peritos químico-forense.

Há mais de uma década no IGP, um técnico em perícias viu a realidade se alterar ao longo dos anos, acumulando cada vez mais funções. A categoria é a que mais deveria ter servidores, com 580 previstos em lei, mas, na prática, só há 212 — a defasagem de 63% é uma das maiores. Necropsias, remoções de corpos e atendimentos de famílias estão entre as atividades desempenhadas pelos técnicos no Departamento Médico-Legal, por exemplo.

— É um trabalho psicologicamente e fisicamente muito pesado. Estamos expostos a todas as formas de violência. Quando há guerra de facções, chegamos a ter 20 necropsias num dia para quatro técnicos. Outra coisa bastante difícil é de manhã fazer a necropsia, onde precisa muitas vezes serrar, cortar, e à tarde atender a família, ver o cadáver se materializar numa história de vida. Não tem assistente social para a mediação com os familiares — diz o servidor.

As mães, principalmente, perguntam por que fizeram isso com o filho dela. É comovente. A gente não fez nada de errado. Faz parte da necropsia. Mas tem um certo tipo de culpa, que é angustiante. Se fosse outra pessoa fazendo a entrega, não aconteceria. Servidores desenvolvem depressão, ansiedade. Comecei a fazer uso de antidepressivo. SERVIDOR DO IGP

Os papiloscopistas, responsáveis pela identificação das pessoas, têm o maior déficit, com 64%. Logo depois, vêm os fotógrafos criminalísticos, que atualmente são apenas 56, dos 140 previstos. O último concurso, que incluiu todas as categorias, aconteceu em 2008. Sem a reposição, a fotografia é uma das áreas que mais encolhe.



Estão querendo acabar com fotógrafos porque há um entendimento de que todo mundo fotografa. É totalmente frágil, em termos de segurança da imagem, fotografar com um celular, conectado à internet. Vai totalmente contra o que se espera de uma prova técnica. E, além disso, imagina fazer uma imagem noturna, de um acidente de trânsito, de um incêndio, um detalhe, com um celular. É a prova comprometida. Atrasa o desenrolar da investigação. OUTRO SERVIDOR DO IGP

Análise de DNA e de balística

Resultados podem ajudar a solucionar crimes e identificar desaparecidos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em diversas investigações, a análise pericial tem papel fundamental no esclarecimento dos fatos. É o caso, por exemplo, do inquérito que averigua quem era o motorista que dirigia uma Mercedes, envolvida num acidente que matou uma motociclista, no Vale do Sinos. A colisão aconteceu em 18 de abril, no km 231 da BR-116.

Conforme a investigação, o veículo onde estava um casal — um médico e uma enfermeira — invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra a moto conduzida por Karine Friedrich, 43 anos. A vítima morreu no local. O médico apresentava sinais de embriaguez e se negou a realizar o teste do bafômetro. Além disso, ele estava com a carteira de habilitação suspensa. À polícia, o homem afirmou que quem dirigia o veículo era a companheira, versão confirmada por ela.

Desde então, os investigadores buscam esclarecer quem realmente estava ao volante. Para isso, foram realizadas coletas de dois materiais genéticos diferentes nos airbags, um do motorista e o outro do carona. O casal se recusou a fornecer material genético. Em razão disso, a perícia teve que ir até a casa dos dois, em Lindolfo Collor, para recolher amostras em objetos pessoais de cada um. O resultado do DNA, que é aguardado, é considerado decisivo para a investigação.

Em razão da demanda elevada, as perícias laboratoriais, as análises de balística e varreduras em dispositivos eletrônicos, como celulares e computadores, estão entre as mais demoradas.

— Às vezes atrasa muito o andamento do inquérito. Depende do resultado da perícia para saber o que descartar, que linha adotar. Então isso atrasa o desenrolar da investigação. E também a conclusão da investigação para remeter ao Judiciário — afirma o presidente da Associação dos Delegados de Polícia (Asdep) e ex-chefe da Polícia Civil do RS, Guilherme Wondracek.



Isso não é culpa dos servidores, é por falta de efetivo mesmo. GUILHERME WONDRACEK Presidente da Associação dos Delegados de Polícia

Três horas para remover vítima

Além da estrutura em Porto Alegre, o IGP mantém coordenadorias regionais em municípios como Caxias do Sul, Pelotas, Passo Fundo, Santa Maria, Santo Ângelo, Santana do Livramento e Santa Cruz do Sul. São oito postos de criminalística, 27 postos médicos-legais e 27 postos de identificação próprios — além dos mantidos em convênios com prefeituras, segundo divulgado pelo instituto.

— Esse número de servidores, que já está ultrapassado, é para atender o Estado todo. Os crimes aumentam e as nossas demandas também. Se tivéssemos mais investimento para que esses trabalhos fossem feitos nas coordenadorias, seria muito melhor. Praticamente o Estado todo está concentrado em Porto Alegre para poder fazer parte das perícias — diz a vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Perícia do RS (Sindiperícias) e presidente da Associação dos Fotógrafos Criminalísticos do IGP-RS, Carla Jung.

Além das perícias laboratoriais, os locais de crimes também são afetados. Em setembro do ano passado, num homicídio registrado em Passo Fundo, no norte do RS, a espera pelos peritos chegou a três horas. O corpo de uma mulher, com sinais de violência, foi encontrado em frente a uma parada de ônibus, no bairro Integração. Neste caso, os peritos tiveram que se deslocar de Erechim, a cerca de 80 quilômetros de distância porque a equipe de Passo Fundo estava indisponível.

Em março deste ano, a professora cubana Aimée Teresa González Bolaños, 81 anos, foi atropelada em Rio Grande e arremessada contra a grade de um prédio. O corpo permaneceu cerca de três horas exposto, até a chegada da equipe, de Pelotas — a cerca de 60 quilômetros. O IGP-RS argumentou na época que o deslocamento é feito imediatamente após o acionamento da polícia, “respeitando os protocolos técnicos e operacionais”.

A Rádio Gaúcha questionou o IGP acerca de quantas perícias atualmente aguardam laudo há mais de seis meses, mas não obteve resposta. A reportagem buscou ainda junto ao instituto o número de perícias solicitadas e realizadas neste ano, mas foi orientada a requisitar os dados por meio da Lei de Acesso à Informação.

Perda de provas

Um dos pontos que gera preocupação entre quem investiga crimes é a perda de provas. Quanto mais o tempo passa, menor é a chance de se obter um elemento que auxilie a comprovar a autoria.

— É comum levar muitos meses. Os elementos que tu precisavas já se desfizeram. Às vezes, numa perícia num computador, descobre que tem tal coisa em tal lugar, mas quatro, cinco meses depois, não existem mais. As provas vão desaparecendo, com a passagem do tempo. Às vezes, tu precisas de agilidade, de presteza, de informação rápida. E, infelizmente, não se consegue isso em todos os casos, por essa falta de efetivo. A perícia, muitas vezes, é decisiva — afirma Wondracek.

O que diz o IGP

O Instituto-Geral de Perícias (IGP-RS) está trabalhando para ampliar sua capacidade de atendimento por meio de um conjunto de medidas estruturais para a recomposição do quadro funcional.

O governo do Estado já determinou a abertura de concurso público visando o ingresso de 234 servidores para os cargos de Perito Criminal, Perito Médico-Legista e Técnico em Perícias. Além disso, há previsão de concurso para o cargo de Papiloscopista, com 40 vagas. O ingresso dos aprovados ocorrerá conforme o cronograma de homologação e nomeações da administração estadual.

Em outra frente, já foi autorizada a contratação emergencial de 38 profissionais (22 peritos médico-legistas e 16 auxiliares de perícia) com vínculo inicial de 12 meses, prorrogável por igual período. Também foi sancionada a prorrogação de 31 contratos emergenciais vigentes, garantindo a continuidade de atendimentos em 16 municípios.