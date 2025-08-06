Segurança

Raio X
Notícia

Réu absolvido por falta de laudo, servidores sobrecarregados e demora em perícias: IGP do RS tem menos da metade de efetivo previsto em lei

Cargos como técnicos em perícia, papiloscopistas e fotógrafos criminalísticos possuem defasagem superior a 60%. Atraso na entrega de análises prejudica o andamento e a conclusão de investigações, apontam delegados

Leticia Mendes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS