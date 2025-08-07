Quem são Maumau e Bia Miranda, influenciadores investigados por promover o "Jogo do Tigrinho"

Maumau ZK e Bia Miranda são investigados pela Operação Desfortuna. @maumauzk / @biamiranda / Instagram / Reprodução

Entre os nomes da lista de investigados estão Maurício Martins Júnior, conhecido como Maumau ZK, e Anna Beatryz Ferracini Ribeiro, mais conhecida como Bia Miranda, segundo o g1.

As ações também ocorrem em São Paulo e Minas Gerais, e miram um suposto grupo que usava as redes sociais para atrair seguidores com promessas de ganhos fáceis em jogos de azar digitais.

Além dos já citados, outros 15 influenciadores (veja lista abaixo) teriam movimentado valores bilionários, ostentando um padrão de vida luxuoso e exibindo bens como carros importados, imóveis e viagens internacionais.

Segundo a investigação, a organização não só divulgava as plataformas, mas também operava um esquema estruturado para ocultar a origem dos recursos, com indícios de lavagem de dinheiro e enriquecimento incompatível com os rendimentos declarados.

Quem é Maumau ZK?

Com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e 1,2 milhão no YouTube, Maumau ZK construiu sua imagem nas redes sociais fazendo vídeos de humor e ostentando carros de luxo, transmissões de jogos como Free Fire e participações em podcasts.

Recentemente, foi preso em Arujá, na Grande São Paulo, durante o cumprimento de mandados da operação.

No imóvel do influenciador, os agentes encontraram uma arma de uso restrito, levando à prisão em flagrante.

Maumau ZK também atua como embaixador do Cassino BET, site de apostas esportivas e jogos online. Ele mantém um relacionamento com Julya Freitas, influenciadora de lifestyle e maternidade, e é pai de Maju, de apenas um mês.

Quem é Bia Miranda?

Bia Miranda soma mais de 5 milhões de seguidores no Instagram e ficou conhecida ao participar da edição de 2022 do reality show A Fazenda, onde alcançou o segundo lugar.

Ganhou notoriedade como "neta" da cantora Gretchen, apesar de a ligação ser apenas afetiva, a relação se construiu a partir do namoro da mãe de Bia, Jenny Miranda, com Thammy Miranda, filho de Gretchen. O vínculo acabou, mas a fama da influencer permaneceu.

Ao longo da carreira, Bia teve destaque em sites de celebridades não apenas pela participação em reality shows, mas também por polêmicas envolvendo a mãe, ex-companheiros e a vida pessoal.

A influenciadora é mãe de dois filhos: Kaleb, fruto do relacionamento com o DJ Rafael Buarque, e Maysha, com Samuel Sant'Anna (conhecido como Gato Preto), ambos também citados na investigação.

O que diz a investigação?

A Operação Desfortuna cumpriu 31 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, para desarticular uma rede de influenciadores suspeita de promover jogos de azar online, rifas ilegais e lavagem de dinheiro.

Segundo a Polícia, o grupo movimentou valores que ultrapassam R$ 4 bilhões em transações suspeitas, exibindo nas redes sociais rotinas de luxo, carros importados e viagens internacionais incompatíveis com os rendimentos declarados.

Os investigados teriam um papel central na divulgação de plataformas ilegais como o Fortune Tiger, o "Jogo do Tigrinho". Ao todo, 15 influenciadores digitais são investigados, entre eles nomes como Jenny Miranda (mãe de Bia), Samuel Sant’Anna (Gato Preto) e Rafael Buarque, todos com milhões de seguidores.

Veja a lista completa:

Mau Mau 2K (3,4 milhões de seguidores)

(3,4 milhões de seguidores) Bia Miranda (5,2 milhões de seguidores)

(5,2 milhões de seguidores) Jenny Miranda (1,2 milhões de seguidores)

(1,2 milhões de seguidores) Gato Preto (413 mil seguidores)

(413 mil seguidores) Buarque (2,8 milhões de seguidores)

(2,8 milhões de seguidores) Paola Ataíde (2 milhões de seguidores)

(2 milhões de seguidores) Tailane Garcia (49, 2 mil seguidores)

(49, 2 mil seguidores) Paulina Ataíde (1,8 milhões de seguidores)

(1,8 milhões de seguidores) Nayala Duarte (1 milhão de seguidores)

(1 milhão de seguidores) Lorrany Rafael (308 mil seguidores)

(308 mil seguidores) Vanessinha Freires (100 mil seguidores)

(100 mil seguidores) Mohammed MDM (195 mil seguidores)

(195 mil seguidores) Luiza Ferreira (188 mil seguidores)

(188 mil seguidores) Micael dos Santos de Morais (Agência MS)

Segundo a investigação, a estrutura da organização envolvia divulgadores, operadores financeiros e empresas de fachada, com divisão clara de funções para ocultar a origem dos recursos. A operação prevê ainda a quebra do sigilo bancário e fiscal dos envolvidos para aprofundar as investigações.

O que é o "Jogo do Tigrinho"

O Fortune Tiger, apelidado de "Jogo do Tigrinho", é um caça-níquel virtual acessado por meio de sites de apostas. A atividade era proibida no Brasil até dezembro de 2024.

A popularização ocorreu graças a campanhas promovidas por influenciadores digitais, que exibiam supostas estratégias para "ganhar dinheiro fácil" e atraíam seguidores para as plataformas.

Apesar da legalização dos cassinos online, a divulgação irregular e a exploração de jogos por influenciadores seguem proibidas.