Segurança

Mortos a tiros
Notícia

Quem são as três vítimas de feminicídio e homicídios na região das Ilhas, em Porto Alegre

Sheila Lopes da Silva e o pai dela, Rogério Santos da Silva, foram mortos no domingo (10). Djonatan Patrick da Silva Oliveira, que tentou impedir a ação criminosa, também foi atingido e faleceu

Júlia Ozorio

Leticia Mendes

