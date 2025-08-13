Quem são as três vítimas de feminicídio e homicídios na região das Ilhas, em Porto Alegre

Rogério Santos da Silva (E), 61, a filha Sheila Lopes da Silva (C), 41, e o jovem Djonatan Patrick da Silva Oliveira, 20, morreram após serem alvos de tiros. Arquivo pessoal / Reprodução

Sheila Lopes da Silva, 41 anos, recomeçava a vida após romper um relacionamento de cerca de duas décadas. Seu pai, Rogério Santos da Silva, 61, vivia para ver a família reunida. O jovem Djonatan Patrick da Silva Oliveira, 20, tinha planos de terminar de pagar a moto recém-adquirida. Os três foram alvejados por disparos de armas de fogo no domingo (10) e morreram.

O suspeito de cometer os assassinatos é o ex-companheiro da mulher. A Polícia Civil não divulgou, mas Zero Hora apurou que se trata de Paulo Fernando Rodriguez, 56 anos.

O crime ocorreu a cerca de sete quilômetros do centro de Porto Alegre, na Ilha Grande dos Marinheiros — uma das diversas ilhas sobre o Guaíba que fazem parte do bairro Arquipélago. Os assassinatos ocorreram em meio às festividades de Dia dos Pais.

Sheila tinha ido visitar os familiares para comemorar a data. O suspeito, que é vizinho do pai de Sheila, viu a ex-companheira no local e a abordou de forma agressiva. Na sequência, disparou contra a cabeça e o tórax dela, segundo a Polícia Civil.

O pai tentou impedir a morte da filha, mas também foi alvejado e morreu no local. Djonatan, que não era próximo de Sheila, mas morava na região onde ocorreu o crime, passava pelo local quando o ataque a tiros aconteceu. O jovem também tentou intervir, mas foi baleado na cabeça e socorrido em estado grave. Após dois dias internado, teve morte encefálica confirmada na terça-feira (12).

A despedida dele começou às 16h desta quarta-feira (13), no cemitério São Pedro, na Ilha da Pintada. O sepultamento está previsto para ocorrer às 10h de quinta-feira (14), no mesmo local.

Após os crimes, o suspeito teria atirado contra si. O homem foi levado ao Hospital de Pronto Socorro e transferido para o Hospital Vila Nova na segunda-feira (11). Ele permanece sob custódia.

Zero Hora conversou com familiares e amigos das vítimas, que contaram quem elas eram e quais eram os seus sonhos. Confira:

Quem eram as vítimas

Sheila Lopes da Silva, 41 anos

Sheila Lopes da Silva, 41 anos, era considerada por familiares e amigos uma mãe esforçada. Arquivo pessoal / Reprodução

Nascida em Porto Alegre e criada na Ilha Grande dos Marinheiros, Sheila Lopes da Silva, 41 anos, era considerada por familiares e amigos uma mãe esforçada e uma mulher trabalhadora.

Ela também foi classificada como "bondosa" porque costumava realizar ações sociais quando havia cheia na região das ilhas, mesmo que também fosse afetada. Com primas, ela arrecadava e distribuía doações de roupas aos atingidos.

No ano passado, depois da maior tragédia climática já registrada no Rio Grande do Sul, ela decidiu deixar o Arquipélago e morar em outro bairro de Porto Alegre.

Leia Mais Corpo esquartejado de mulher é encontrado em rua do bairro Santo Antônio, em Porto Alegre

Trabalhando como atendente em uma padaria, ela alugou um apartamento no bairro Farrapos. Há poucas semanas, segundo a tia Silesia Alves Lopes, Sheila havia sido contemplada com um imóvel pelo programa Compra Assistida, criado pelo governo federal para apoiar as pessoas que tiveram as moradias destruídas ou interditadas na enchente de 2024.

— Era uma felicidade só os planos dela ultimamente. Ela estava conquistando as coisinhas dela sozinha, estava trabalhando, morando no apartamento só ela e os guris. Ela só queria a paz que ela não conseguiu ter nesses 20 anos de relação — afirmou o primo, Vinicius Lopes, 26 anos.

Por anos, a vítima atuou como vendedora e atendente em lojas do centro da Capital. Foi nesse contexto que ela conheceu o ex-companheiro, que era segurança de um estabelecimento, conta Silesia.

Leia Mais Em três meses, 2 mil medidas protetivas foram concedidas pela internet no RS

O casal se relacionou por cerca de 20 anos e teve dois filhos, de 16 e 20 anos. Segundo testemunhas, eles presenciaram o pai atirando contra a mãe no domingo. O crime aconteceu cerca de seis meses após o término do relacionamento.

Segundo a polícia, familiares e amigos da vítima confirmaram que o relacionamento foi permeado por violência psicológica. Em pelo menos uma ocasião ela também teria sido agredida fisicamente pelo ex-companheiro.

Os relatos indicam que o homem não aceitava o fim da relação, e já tinha, inclusive, feito ameaças contra Sheila, a família dela e contra a própria vida. Algumas ameaças incluíam o uso de armas de fogo.

Ela era uma pessoa muito alegre, muito feliz, para frente. Sempre ajudava as pessoas. Mas era apagada quando estava perto do traste. Com ele, parece que o brilho dela saía, sabe? SILESIA ALVES LOPES Tia da vítima

Apesar do contexto violento, não havia nenhum registro de Sheila contra o autor por violência doméstica. Ela também não tinha medida protetiva contra ele. Familiares acreditam que ela não queria “atrapalhar o trabalho dele” como segurança.

Conforme a polícia, Rodriguez não tinha nenhum registro policial anterior, envolvendo a vítima ou qualquer outra mulher. Na casa dele, a Polícia Civil encontrou três armas — uma pistola calibre .380, um revólver calibre .38 e uma espingarda tipo Puma.

Além dos filhos, Sheila deixa um irmão e a mãe.

Rogério Santos da Silva, 61 anos

Rogério Santos da Silva, pai de Sheila, gostava de reunir a família. Arquivo pessoal / Reprodução

Figura conhecida na Ilha Grande dos Marinheiros pela simpatia, Rogério Santos da Silva, 61 anos, gostava de reunir a família e oferecer conselhos quando alguém enfrentava uma situação difícil.

— Ele era como um pai para mim. Era um homem sábio. Tinha sempre exatamente os conselhos certos para cada momento. Sempre me impulsionou a ser quem sou hoje. Esse crime nos destruiu — lamentou o sobrinho Paulo Ricardo Portilla, 30 anos, destacando que o tio era acolhedor, divertido e gostava de jogar futebol.

Nascido em Porto Alegre, Rogério viveu a maior parte da vida no bairro Arquipélago. O amor pela família era uma das suas características, dizem pessoas próximas. Ele faleceu após tentar salvar a filha do feminicídio.

Além de Sheila, ele teve outro filho, fruto do relacionamento com a mãe da vítima. Os dois se separaram há mais de 10 anos, mas tinham uma relação amigável.

Rogério deixa amigos, um filho de 36 anos e a companheira, Luciana, 48.

Djonatan Patrick da Silva Oliveira, 20 anos

Djonatan Patrick da Silva Oliveira trabalhava em uma empresa de eventos e buscava quitar a moto recém-adquirida. Arquivo pessoal / Reprodução

A ausência de Djonatan Patrick da Silva Oliveira, 20 anos, nos jogos do Grêmio fará falta para a família. O jovem tricolor gostava de levar os familiares à Arena gremista para assistir às partidas.

Sempre com o uniforme do time de coração, ele também gostava de se aventurar no futebol amador nos finais de semana. Parentes lembram que ele chegou a disputar partidas ao lado de Rogério, pai de Sheila. Apesar de não serem próximos, eles moravam na mesma comunidade, na Ilha Grande dos Marinheiros.

— Djonathan pensava para frente. Ele só queria evoluir. Ele estava pagando a moto dele, trabalhava muito. Era muito responsável e estava cheio de sonhos — conta a tia, Rosana Oliveira da Silva, 54 anos.

Leia Mais Terceira vítima de ataque que matou pai e filha na Ilha dos Marinheiros tem morte encefálica confirmada

O jovem, que costumava ser prestativo aos familiares, era considerado corajoso. Essa força de vontade de ajudar os outros, conforme a tia, acabou selando o destino Djonatan.

Ele morreu tentando conter a ação criminosa que vitimou pai e filha na comunidade em que cresceu. No momento da ação, ele passava pelo local e tentou intervir.

— Ele era muito querido, amado por todo mundo, muito prestativo. Na hora que ele estava passando por lá e viu a situação, ele tentou impedir. Ele não acreditava que isso ia acontecer, achou que conseguiria ajudar. Ele foi um verdadeiro herói — reflete a tia.

Leia Mais Escola da zona leste de Porto Alegre suspende aulas após agressão à vice-diretora

Djonathan teve morte encefálica confirmada na terça-feira (12) pelo Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde estava internado desde domingo, quando foi baleado na cabeça.

Os familiares autorizaram a doação dos órgãos da vítima. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre, "a decisão vai possibilitar que outras vidas sejam salvas — inclusive fora de fora do Estado". O fígado do jovem, por exemplo, foi encaminhado para Brasília.

Djonathan trabalhava em uma empresa especializada em locação de materiais para eventos. Nas redes sociais, o estabelecimento publicou uma nota de pesar pelo falecimento dele. No texto, a empresa elogiou a família do jovem pela escolha de doar os órgãos.

"Parabéns a família pela generosidade, que em meio de tanta dor, conseguiu ter discernimento para permitir que o Djonatan continue vivo, não apenas em nossos corações, mas através da vida de outras pessoas".

A vítima deixa a mãe e três irmãos.

O crime

Armas foram apreendidas na casa do suspeito dos crimes. Polícia Civil / Divulgação

Sheila Lopes da Silva, 41 anos, e o pai dela, Rogério Santos da Silva, 61, foram mortos a tiros na tarde de domingo (10). O ataque ocorreu na Ilha Grande dos Marinheiros, no bairro Arquipélago, em Porto Alegre. Uma terceira vítima, Djonatan Patrick da Silva Oliveira, 20 anos, morador da região, ficou ferido e morreu na terça-feira (12). O principal suspeito é o ex-companheiro da mulher, um homem de 56 anos.

Relatos iniciais indicam que Sheila estava na casa do pai, comemorando o Dia dos Pais. O suspeito, que mora em uma casa ao lado, na Rua Nossa Senhora Aparecida, teria abordado a vítima para conversar. Em seguida, ele teria efetuado disparos de arma de fogo contra a ex-companheira. Ela chegou a ser socorrida e levada ao hospital por familiares, mas não resistiu aos ferimentos.

Rogério tentou impedir o assassinato da filha, mas foi alvejado e morreu no local. Djonatan, que passava pelo local no momento do ataque, também tentou intervir, mas foi baleado. Ele foi encaminhado em estado grave ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), mas morreu na terça-feira.

Após os crimes, o suspeito teria atirado contra si. O homem foi levado ao HPS e transferido para o Hospital Vila Nova na segunda-feira (11). Ele permanece sob custódia.

A investigação corre na 1ª Delegacia da Mulher (Deam) de Porto Alegre. A delegada Thaís Dias Dequech busca confirmar a dinâmica e a motivação do crime. O caso é tratado como feminicídio e homicídio.

Como pedir ajuda em caso de violência contra a mulher

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deve ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul