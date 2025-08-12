Quem é Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma e ex-garoto-propaganda da marca, preso em São Paulo

Sidney Oliveira é alvo de operação do Ministério Público de SP que investiga esquema de fraude tributária. Ultrafarma / Divulgação

O empresário Aparecido Sidney de Oliveira, 71 anos, fundador da Ultrafarma e rosto conhecido das campanhas publicitárias da rede, foi preso na manhã desta terça-feira (12) em uma chácara, em Santa Isabel, São Paulo.

A detenção temporária ocorreu durante a Operação Ícaro, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) para desarticular um suposto esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais da Secretaria da Fazenda e Planejamento estadual.

Segundo a investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec), o esquema teria favorecido empresas do varejo na liberação irregular de créditos tributários, em troca de pagamento de propina.

As autoridades afirmam que as vantagens indevidas ao grupo ultrapassariam R$ 1 bilhão desde 2021.

Quem é Sidney Oliveira?

Nascido em Nova Olímpia, no interior do Paraná, Sidney é o mais velho de 11 irmãos. Começou a trabalhar ainda na infância, como engraxate, e, aos 17 anos, adquiriu seu primeiro posto de medicamentos. As informações são do g1.

Ele se mudou para São Paulo em busca de mercado maior e, em 2000, fundou a Ultrafarma. A empresa ganhou projeção nacional com uma diretriz agressiva de preços em conta, negociação direta com laboratórios e forte presença na mídia.

O empresário se tornou garoto-propaganda da marca, usando a própria imagem para reforçar o conceito de "remédio barato". Com o tempo, a empresa também diversificou para a venda de vitaminas, suplementos e licenciamento da marca Sidney Oliveira para farmácias parceiras.

Em 2007, conquistou o prêmio Top Of Mind Internet, pelo pioneirismo como a primeira farmácia online do Brasil. Hoje, segundo a empresa, são mais de 1 milhão de clientes ativos e mais de 15 mil produtos disponíveis para venda em lojas e no e-commerce.

Ao longo da carreira, Sidney também investiu em televisão, patrocinou programas e chegou a apresentar atrações no SBT e na RedeTV!. Em 2023, comandou o Roda a Roda e lançou o Ultra Show, com apresentação de Geraldo Luís.

Como funcionava o esquema?

Segundo o MPSP, o auditor fiscal apontado como principal operador manipulava processos administrativos para agilizar e ampliar a liberação de créditos de ICMS. O pagamento da propina seria feito por meio de uma empresa registrada em nome da mãe dele, sem funcionários e com sede na própria residência.

As investigações apontam que Ultrafarma e Fast Shop estão entre as companhias beneficiadas. O fiscal, segundo os promotores, chegou a ter acesso ao certificado digital da Ultrafarma para operar diretamente nos sistemas da Fazenda.

A operação cumpriu 19 mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos dinheiro em espécie, criptomoedas, dois sacos de esmeraldas e documentos. Além de Sidney Oliveira, também foram presos o auditor fiscal Arthur Gomes da Silva Neto e Mario Otávio Gomes, diretor estatutário da Fast Shop.

Investigação

Os suspeitos poderão responder por corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Em nota, a Secretaria da Fazenda e Planejamento comunicou ter instaurado procedimento interno para apurar a conduta do servidor investigado e solicitou ao MP o compartilhamento das informações coletadas.