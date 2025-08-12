Segurança

Operação Ícaro
Notícia

Quem é Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma e ex-garoto-propaganda da marca, preso em São Paulo

Empresário de 71 anos foi detido nesta terça-feira (12) em investigação do Ministério Público sobre suposto esquema de corrupção que teria movimentado mais de R$ 1 bilhão

Zero Hora

