Segurança

Em Roraima
Notícia

Quem é o homem preso em picape com carga de barras de ouro avaliada em R$ 61 milhões

Empresário dirigia Hilux onde foram encontrados 103 quilos do material em Boa Vista, a maior apreensão do tipo da história da PRF. No veículo, ele estava com a esposa e o filho, de nove meses

Zero Hora

Estadão Conteúdo

