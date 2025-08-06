Quatro pessoas são condenadas a mais de 20 anos pela morte de professora na frente da filha em Portão

Quatro pessoas foram condenadas nesta terça-feira (5) pelo assassinato da professora Diná Hadres, durante um assalto. O crime, classificado como latrocínio, aconteceu em março do ano passado, em Portão, no Vale do Sinos.
A vítima foi atingida por disparos durante a tentativa de roubo e não resistiu aos ferimentos (relembre o caso abaixo).
Um dos condenados recebeu pena de 22 anos e seis meses de prisão. Outros dois — um homem e uma mulher — foram sentenciados a 25 anos de reclusão cada. Já o quarto condenado teve a pena mais alta: 27 anos de prisão.
Relembre o caso
De acordo com a Polícia Civil, Diná estava com a filha no carro no momento do crime, no dia 11 de março de 2024. Ela aguardava o marido, que chegava de ônibus ao local, quando foi abordada pelos criminosos. Segundo a polícia, ela gritou assustada e foi atingida por um tiro na região do tórax.
A professora chegou a ser encaminhada ao Hospital de Portão, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória.
A morte causou comoção no município. Ela foi professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Antônio José de Fraga e estava aposentada desde 2020. Ainda assim, nunca se afastou da escola. Ela desenvolvia atividades com os alunos do Ensino de Jovens e Adultos (EJA).