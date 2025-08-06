Segurança

Quatro pessoas são condenadas a mais de 20 anos pela morte de professora na frente da filha em Portão

Diná Hadres foi atingida por disparos durante a tentativa de assalto, em março de 2024, e não resistiu aos ferimentos

Madu Brito

g1 RS

