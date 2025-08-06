Quatro pessoas são condenadas a mais de 20 anos pela morte de professora na frente da filha em Portão

Diná tinha 53 anos. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Quatro pessoas foram condenadas nesta terça-feira (5) pelo assassinato da professora Diná Hadres, durante um assalto. O crime, classificado como latrocínio, aconteceu em março do ano passado, em Portão, no Vale do Sinos.

A vítima foi atingida por disparos durante a tentativa de roubo e não resistiu aos ferimentos (relembre o caso abaixo).

Um dos condenados recebeu pena de 22 anos e seis meses de prisão. Outros dois — um homem e uma mulher — foram sentenciados a 25 anos de reclusão cada. Já o quarto condenado teve a pena mais alta: 27 anos de prisão.

Relembre o caso

De acordo com a Polícia Civil, Diná estava com a filha no carro no momento do crime, no dia 11 de março de 2024. Ela aguardava o marido, que chegava de ônibus ao local, quando foi abordada pelos criminosos. Segundo a polícia, ela gritou assustada e foi atingida por um tiro na região do tórax.

A professora chegou a ser encaminhada ao Hospital de Portão, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória.