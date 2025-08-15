Segurança

Fiscalização
Notícia

Quatro locais suspeitos de receptar fios furtados no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, são interditados em operação 

Ação conjunta entre Polícia Civil e Brigada Militar, com apoio da prefeitura, identificou estabelecimentos que não tinham licença ambiental nem alvará apropriado

Humberto Trezzi

