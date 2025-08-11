Segurança

Na Ilha dos Marinheiros
Notícia

"Quando ela decidiu sair do relacionamento abusivo, voltou a viver", diz familiar de mulher morta a tiros em Porto Alegre

Sheila Lopes da Silva, 41 anos, e o pai dela, Rogério Santos da Silva, 61, foram mortos a tiros no domingo (10). Ex-companheiro dela é suspeito de praticar os crimes

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

Vitor Rosa

Enviar email

Pedro Trindade

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS