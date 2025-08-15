Segurança

Vale do Sinos
Notícia

Professor de São Leopoldo é investigado por suspeita de assédio contra crianças em escola

Secretaria Municipal de Educação confirmou que profissional, que tinha contrato temporário, foi demitido nesta semana

Leticia Mendes

