Professor de São Leopoldo é investigado por suspeita de assédio contra crianças em escola

Um caso de suspeita de assédio contra alunos de uma escola da rede municipal é investigado pela Polícia Civil em São Leopoldo, no Vale do Sinos. A Secretaria Municipal de Educação (Smed) confirmou nesta sexta-feira (15) que acompanha o fato e que demitiu o profissional.

O professor trabalhava na instituição de Ensino Fundamental por meio de contrato temporário, pelo menos, desde o início do ano. Ele foi demitido na última segunda (11).

Segundo a delegada Michele Arigony, da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (Deam) de São Leopoldo, o caso é tratado como prioridade. A Polícia Civil não repassou até o momento mais detalhes, como se o professor já foi ouvido ou o número de suspeitas registradas — contudo, pelo menos duas famílias já procuraram a delegacia (leia abaixo).

Em nota (confira na íntegra no fim da reportagem), a Smed informou que "imediatamente, ao tomar ciência da suspeita de assédio em uma escola do município, tomou todas as medidas necessárias".

A pasta afirmou ainda que o professor foi afastado do contato com os estudantes assim que a suspeita foi relatada. A Smed também confirmou que ele foi demitido na última segunda-feira, já que mantinha contrato temporário.

Ainda conforme a secretaria, o caso foi encaminhado para o Conselho Tutelar do município e um relatório deve ser repassado ao Ministério Público nesta sexta.

"Foi um choque", diz mãe de aluno

Nesta manhã, pelo menos duas famílias procuraram a Deam de São Leopoldo para registrar suspeitas de casos. Uma das mães, de um menino de seis anos, relata que soube da suspeita na quinta-feira (14), por meio de outros pais. As informações teriam sido compartilhadas em um grupo de WhatsApp.

— Questionei meu filho e ele relatou que ele pegava os meninos no colo, dava beijo, passava a mão no corpo dele. Foi um choque. Meu filho estudou desde o começo do ano até agora com ele — afirmou.

A tia de outro menino, de seis anos, também foi à Deam nesta manhã para registrar ocorrência contra o professor. Segundo a mulher, o sobrinho relatou em casa os supostos abusos. Antes disso, a criança já teria apresentado alteração no comportamento.

— Meu sobrinho está traumatizado. Não quer mais ir à escola. Antes, ele acordava de manhã pronto para ir à escola. Era o primeiro ano dele na escola, saiu direto da creche para lá — relata a tia.

Confira a nota da prefeitura na íntegra:

“A Secretaria Municipal de Educação de São Leopoldo (Smed) informa que, imediatamente ao tomar ciência, da suspeita de assédio em uma escola do município, tomou todas as medidas necessárias.

O suspeito, um professor, que trabalhava com contrato temporário, foi afastado imediatamente do contato com os estudantes e demitido na última segunda-feira.

O caso já foi encaminhado para o Conselho Tutelar e um relatório será entregue ao Ministério Público, nessa sexta-feira (15).