Prisões de Hytalo Santos e marido “não foram por clamor social, foram por condutas”, diz promotora do MP da Paraíba

Hytalo Santos e Israel Nata Vicente foram presos em São Paulo. Youtube@EuroOficial / Reprodução

Em entrevista ao Timeline desta sexta-feira (15), da Rádio Gaúcha, a promotora de Justiça Ana Maria França afirmou que foram as condutas do influenciador Hytalo Santos e do seu marido, Israel Nata Vicente, que motivaram as prisões.

Ana Maria disse que Hytalo tentou esconder provas e obstruir as investigações, descumprido medidas judiciais impostas a ele.

— A prisão não é o clamor social, foram as condutas do próprio acusado que levaram ao decreto da prisão preventiva — explicou.

A promotora destacou ainda que no dia seguinte à determinação de suspensão das redes sociais de Santos, no dia 12, ele criou uma nova conta, descumprido a medida.

Investigação chegando ao fim

Questionada sobre a demora para que medidas contra o influenciador fossem tomadas, uma vez que investigações contra Hytalo Santos começaram no ano passado, Ana Maria explicou que a Justiça não atua na mesma velocidade das redes sociais.

Ela disse também que apuração já estava terminando quando Felca publicou o vídeo.

— A demora foi justamente para coletar dados e provas, porque nós atuamos extremamente dentro do limite legal — disse.

Ela, porém, exaltou o vídeo de Felca.

— Foi um grande serviço que ele fez para a sociedade, para alertar sobre os riscos da exposição demasiada de crianças e adolescentes nas redes sociais e a necessidade de fiscalizar o conteúdo do que elas assistem — declarou.

"Pais e responsáveis devem ficar mais atentos ao que os filhos consomem na internet", alerta juiz titular da Infância e Juventude de João Pessoa

O juiz titular da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de João Pessoa, Adhailton Lacet Porto, também falou ao Timeline na manhã desta sexta-feira.

Ele relatou que casos de exploração de crianças e adolescentes, como venda de imagens em situação de nudez, são corriqueiras na Vara de Infância e Juventude.

Leia Mais Quem é Hytalo Santos? Influenciador é investigado por suspeita de exploração e exposição de menores de idade na internet

— Quando há uma repercussão nacional, evidentemente que isso chama a atenção e, por outro lado, alerta também pais e responsáveis para que fiquem mais atentos ao que seus filhos consomem na internet, as amizades que eles possam ter e que não deixem seus filhos nas mãos de pessoas que supostamente querem ajudá-los — declarou.

Porto afirmou ainda que as mães que permitiram que os filhos fossem expostos na internet devem responder na justiça.

— Ela favoreceu, ela liberou o seu filho para que fosse explorado, a sua imagem, a sua sexualidade, por adultos. Então, ela pode até perder o poder familiar sobre o seu filho, a depender do grau da sua culpabilidade — afirmou.

Prisão de Hytalo

Hytalo Santos e o marido Israel Nata Vicente, foram presos em São Paulo nesta sexta-feira. O paraibano é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Ministério Público do Trabalho (MPT) por suspeita de exploração e exposição de menores de idade nas redes sociais.

O influenciador foi alvo de ordens da Justiça da Paraíba em resposta a uma ação civil pública do MPPB, além de mandados de busca e apreensão.

Medidas da Justiça

Nesta semana, a Primeira Vara da Infância e Juventude de João Pessoa determinou o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de Hytalo, em um condomínio de Bayeux, região metropolitana de João Pessoa.

Ao chegar, a Polícia Militar encontrou o imóvel praticamente vazio. A administração do condomínio informou que o influenciador havia retirado equipamentos eletrônicos antes da operação.

A decisão judicial também ordenou que redes sociais e plataformas suspendam todos os perfis do influenciador e apaguem conteúdos com participação de crianças ou adolescentes.

Desde então, Hytalo está proibido de manter contato com os menores citados no processo e teve o acesso às redes bloqueado. Além disso, foi determinada a desmonetização dos conteúdos publicados por ele.

Suspeito nega acusações

Hytalo Santos se manifestou pela primeira vez na quinta-feira (14), após ser citado no vídeo de Felca.

"Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes", afirmou o influenciador ao repudiar as acusações que surgiram na internet e, segundo ele, são "infundadas". As informações constam em nota enviada nesta quinta-feira (14) à CNN.

Ele ainda afirmou que nunca ocultou ou obstruiu investigações: