PRF apreende 103 quilos de ouro escondidos em caminhonete em Roraima

Barras totalizam 103kg e podem valer até R$ 60 milhões. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a maior apreensão de ouro da sua história nesta segunda-feira (4). Agentes encontraram 103 quilos de ouro maciço escondido em compartimentos secretos de uma Toyota Hilux que trafegava na BR-401, em Boa Vista, capital de Roraima. Um homem, de 30 anos, foi preso.

O mineral estava fraccionado em mais de cem barras. A PRF estima que o material, em sua totalidade, pode valer cerca de R$ 60 milhões na cotação atual do ouro no Banco Central.

O veículo, conduzido por um homem de 30 anos, que estava ao lado da esposa e sua filha – um bebê de nove meses, foi abordado na Ponte de Macuxis.

Agentes pesaram as barras de ouro que estavam na Hilux. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Durante a fiscalização, os policiais perceberam que haviam alterações em algumas partes do interior do veículo e encontraram uma pequena quantidade de ouro escondido no painel. A partir disso, decidiram realizar uma busca minuciosa no veículo.