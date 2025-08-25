Segurança

Investigados
Notícia

Presos suspeitos de ameaçar Felca tinham acesso ilegal a sistemas do Judiciário e da polícia de todo o país

Dupla que comprou logins e senhas em grupos no Telegram acessava dados sigilosos e chegou a emitir mandados falsos. Um dos suspeitos também é investigado por exploração infantil online

