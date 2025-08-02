Preso na Argentina, homem apontado como líder de facção no RS levava vida de luxo, segundo a polícia

Homem estava foragido desde fevereiro de 2023. Polícia Civil / Divulgação

Procurado há dois anos, Fabio Rosa Carvalho, conhecido como "Fábio Noia", foi preso em Buenos Aires, na Argentina, na noite de sexta-feira (1º). O homem, apontado pela polícia como líder de um grupo criminoso com atuação no Vale do Sinos, estava em uma barbearia no momento da prisão.

Segundo o delegado do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) Gabriel Lourenço, responsável pela captura, Carvalho tinha forte esquema de segurança para si na Argentina, e vivia em "uma verdadeira fortaleza".

O trabalho foi conduzido pela Delegacia de Polícia de Capturas do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Decap/Deic) e contou com apoio da Polícia Federal e da Polícia da Província de Córdoba, da Argentina. A equipe da operação se surpreendeu com o padrão de vida levado por Fábio Noia.

— Ele vivia em área nobre, numa casa de luxo, como se fosse empresário — conta o delegado.

Segundo apurações da polícia — que chegou a Buenos Aires na quarta-feira (30), para avançar nos últimos detalhes da operação — a companheira de Fabio circulava pelo bairro em um veículo BMW. Como ele foi preso fora de casa, não houve condução de familiares, nem apreensões.

Fabio Rosa Carvalho segue na Argentina, aguardando extradição. A expectativa da Polícia Civil gaúcha é de que ele chegue ao Brasil na semana que vem e seja encaminhado a uma prisão do Estado.

Fabio Noia tinha dois mandados de prisão em aberto, por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. De acordo com a Polícia Civil, ele tem um histórico marcado por crimes como tráfico de drogas, roubo e homicídios. Em outubro de 2022, Carvalho começou a usar tornozeleira eletrônica. No entanto, em fevereiro de 2023, rompeu o dispositivo de monitoramento e passou à condição de foragido.