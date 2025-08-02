Segurança

Pego em barbearia
Notícia

Preso na Argentina, homem apontado como líder de facção no RS levava vida de luxo, segundo a polícia

Fábio Noia, como é conhecido, era procurado há dois anos e tinha contra ele dois mandados de prisão. Ele aguarda extradição

Kyane Sutelo

